Tras la sentencia en su contra, Cristina Kirchner hará su reaparición pública en Avellaneda

En lo que se constituirá en su primera reaparición pública tras el fallo en que fuera condenada en el marco de la denominada Causa Vialidad y tras su posterior decisión de no participar de las elecciones de 2023, Cristina Fernández de Kirchner encabezará mañana la inauguración de un Polideportivo municipal ubicado en el partido de Avellaneda.

La actividad, que tendrá lugar en el centro de recreación de Villa Corina, dará comienzo a las 19, ocasión en la que la vicepresidenta estará acompañada por el intendente local, Jorge Ferraresi.

"El martes recibiremos a la compañera Cristina Fernández de Kirchner para inaugurar el Polideportivo Municipal 'Diego Aramando Maradona', en Villa Corina", anunció Ferraresi a través de su cuenta de Twitter.

Si bien y como es habitual, se desconocen los temas que abordará la titular del Senado, desde su entorno no descartan que brinde un discurso de fuerte contenido político y de proyección hacia el proceso electoral del 2023.

La última vez que la vicepresidenta dio un mensaje público fue el 6 de diciembre, luego de que se conociera el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 2, que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa que investigó el redireccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

En esa ocasión, la exmandataria anunció además que no será candidata a ningún cargo electivo el año próximo, debido a que no quiere someter al peronismo a que lo "maltraten" en período electoral a raíz de esta sentencia.

El lunes 12 de diciembre pasado, Cristina iba a hacer uso de la palabra en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en el marco de una actividad convocada por el Grupo de Puebla, el que le expresaría su respaldo ante la condena en su contra, pero la convocatoria fue postergada hasta el lunes 19 con motivo del cuadro de Covid-19 contraído por la exmandataria.

Sin embargo, el grupo regional resolvió posteriormente posponer la realización de esa cumbre para marzo del año próximo.

"Cristina siempre tiene un alto nivel de discurso político, conceptualmente, y es lógico, porque pone blanco sobre negro en cuanto al presente, y además genera un discurso hacia el futuro", señaló Ferraresi, en una entrevista concedida a la Agencia Telam.

El intendente de Avellaneda también se refirió al renunciamiento de la dos veces presidenta a una posible candidatura en 2023, al sostener que esta le pidió al Frente de Todos (FdT) "construir desde lo político" por lo que vaticinó que en ese espacio "habrá un debate interno en los próximos meses".

Sin embargo, Ferraresi aclaró que "si Cristina tiene que ser candidata tendrá que serlo, porque lo importante es que en 2023 el FdT siga siendo gobierno",

Durante la inauguración, tampoco se descarta que la líder de la coalición gobernante se refiera al fallo de la Corte Suprema que benefició al Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, en relación al tema de los fondos de coparticipación federal otorgados durante la gestión del expresidente Mauricio Macri y los que el Gobierno nacional le había quitado.

Vale recordar que una vez conocida la decisión del máximo tribunal de justicia del país, el Presidente Alberto Fernández anunció el pasado jueves que desconocería el fallo por considerarlo de "inédito, incongruente y de imposible cumplimiento", al tiempo decidió recusar a los miembros de la Corte y presentar un pedido de revocatoria in extremis contra la medida cautelar.

Sin embargo, en el día de la fecha, el Gobierno nacional decidió dar marcha atrás, al anunciar que finalmente se le pagará al Gobierno de la Ciudad con bonos del Tesoro y que revocará el fallo, a la vez que ratificó que presentará un pedido de revocatoria de la resolución y recusará a los miembros del alto tribunal.

En ese sentido, el mandatario reveló hoy que, pese a que la medida de la Corte "viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente", el Gobierno cumplirá lo dispuesto y, para ello, "se utilizarán bonos TX31".

La marcha atrás de Fernández generó malestar en las filas del kirchnerismo, y fue la presidenta del bloque de Senadores bonaerenses del FdT, Teresa García, la primera en dejar al descubierto él fastidió al indicar que "la respuesta del Gobierno debiera haber sido otra ante un conflicto institucional muy complejo donde lo que estamos viendo es una intervención permanente del Poder Judicial en la vida de los otros poderes de la República".

"No he hablado con el gobernador (Axel Kicillof) pero entiendo lo mismo que él sobre que este fallo es de imposible cumplimiento si queremos preservar el sentido federal de las medidas que tomemos", sostuvo García, quién puntualizó: "No acatar esta medida de la Corte no es desacato, es defender los intereses del federalismo, porque esto ha sido un avasallamiento al federalismo".