La paritaria docente en su versión Cambiemos de discusión provincia por provincia tiene a Buenos Aires como el distrito más tirante de la puja. Luego de rechazar la oferta del Ejecutivo de María Eugenia Vidal, los gremios se reunieron y coincidieron en lanzar una medida de fuerza para los próximos días. "La idea del paro reflotó", le dijeron a diario Crónica desde el frente gremial, que no se conformaron con la única novedad de la oferta: incorporación de $3.000 anuales para quienes cumplan 148 horas de capacitación.

#ParitariaDocente | Los contactos informales de la semana pasada entre el Gobierno y los gremios no arribaron a buen puerto

Desde La Plata aseveraron que "se mejoró en $3.000 la oferta en su quinto ofrecimiento a los gremios docentes". En síntesis, el gabinete de Vidal ofreció una suba del 15% en 3 tramos, cláusula de revisión para octubre, más un plus de hasta $6.000 por presentismo y, como novedad, esa incorporación en concepto de capacitación para los docentes que cumplan con 148 horas anuales. Desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) señalaron que "son horas computadas por fuera del servicio. Esos $3.000 son anuales, es decir, equivale a $250 mensuales. Son sumas en negro que no llega a los jubilados. No forma parte del salario docente".

Es por eso que el Frente Docente -conformado por la Feb, Suteba, Udocba, Amet y Sadop- rechazó la nueva propuesta salarial ya que consideran que no tiene diferencias con las anteriores.

Para la Provincia "el salario promedio pasa de $24.659 a $28.358 mensuales. A eso, entonces, se sumarían $9.000 por año para el docente con presentismo y capacitación".

Además, en cuanto al presentismo reiteraron que es un "reconocimiento anual de $6.000 que se abona para aquellos docentes que vayan todos los días a clase (algunas modalidades de licencias son contempladas sin afectar el presentismo)". Los que falten hasta cuatro días anuales por motivos no contemplados, van a cobrar el 75% del monto total, es decir $4.500. Y los que falten hasta 8 días por motivos no contemplados, van a cobrar el 50% del monto total, es decir $3.000.

Los gremios, reunidos ayer por la tarde, detallaron que "ofrecieron de manera unilateral por única vez y a cuenta de futuros aumentos" los siguientes montos: $1.800 para salarios de hasta $15.000; $2.700 para salarios de $15.000 a $20.000; $3.500 para salarios de $20.000 a $30.000; y $4.500 para salarios superiores a 30.000 pesos.

"Hay un monólogo -detallaron en un escrito- por parte del Gobierno, quien está obrando de mala fe y vuelve a realizar la misma propuesta que fuera rechazada oportunamente desde el 14 de febrero".

Como protesta, los docentes participarán esta tarde de la "marcha de antorchas"; el próximo martes harán una jornada de lucha con trabajadores estatales "en unidad contra el ajuste"; y analizan un paro con movilización. ¿La fecha? No la especificaron, pero todo indica que será después de Semana Santa.