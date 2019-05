El gobernador Juan Manuel Urtubey se reunió hoy en Buenos Aires con representantes de de Libres de Sur y Barrios de Pie.

"Agradezco especialmente su convicción de seguir trabajando para hacer de Argentina Federal un espacio cada vez más grande, con miradas diversas, que logre dar a los argentinos las respuestas que necesitan", expresó Urtubey al término del encuentro con Humberto Tumini, titular de Libres de Sur, y Jorge Ceballos, miembro del Movimiento. También estuvo Silvia Saravia coordinadora nacional de Barrios de Pie.

Además, Urtubey destacó que "frente a los que especulan con la división de nuestro pueblo, nosotros elegimos trabajar juntos como base para la reconstrucción de la Argentina y la felicidad de su gente".

En este contexto señaló "trabajamos para que Alternativa Federal sea el canal de expresión que tenga ese enorme porcentaje de argentinos que quiere cambiar de gobierno porque no está conforme, porque se siente decepcionado con lo que ha pasado en la Argentina en estos años, que no quiere volver tampoco con el gobierno anterior y quiere construir futuro. No solo buscar explicaciones del presente, no sólo discutir el pasado, sino fundamentalmente construir el futuro".

Agregó que "hoy con libres del Sur estamos conversando sobre la necesidad de fortalecer esta herramienta a efectos que los argentinos tengan ese vehículo que nos devuelva futuro".

Por su parte Tumini explicó que la reunión fue con el objetivo de trabajar por una alternativa nueva que dé respuesta a los argentinos. "Nos hemos juntado con Juan Manuel Urtubey para discutir la traumática situación del país. La propuesta que aparece es volver al fracaso de Cristina Kirchner. Hemos coincidido que hay que buscar un nuevo rumbo al país, y ese rumbo es Alternativa Federal".

"Construimos un instrumento político que sea capaz de llegar a los millones de argentinos que están en desacuerdo con lo que vive nuestra Nación hace mucho tiempo, con lo que vive por lo menos en los últimos 8 años, y está buscando una alternativa nueva, una salida, que les genere entusiasmo, posibilidad de disfrutar el país, de salir adelante, y hemos coincidido en que Alternativa Federal es ese instrumento. Vamos a trabajar juntos, iremos a internas abiertas como corresponde, elegiremos nuestro candidato en octubre, y vamos a hacer todo lo posible para que nuestra Nación tenga una salida", añadió el titular de Libres del Sur.