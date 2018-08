El ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti reconoció que recolectaba coimas de diferentes empresas contratistas del Estado y que el ex presidentes Néstor Kirchner y la entonces primera dama, Cristina Fernández, "estaban al tanto".

Fue al declarar en los Tribunales de Comodoro Py como "arrepentido" en el marco de la causa por los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, tras lo cual el ex funcionario recuperó la libertad.

"Néstor y Cristina estaban al tanto de lo que yo hacía", aseguró Uberti al relatar ante el fiscal del caso, Carlos Stornelli, el mecanismo que se habría utilizado para cobrarle a las empresas que manejaban los peajes en las autopistas.

La declaración del ex titular del Occovi fue homologada por el juez federal Claudio Bonadio, por lo que finalmente fue excarcelado, a pesar de que en la misma jornada el ex funcionario fue blanco de acusaciones por parte de otro chofer, el del ex secretario José María Olazagasti.

De acuerdo a los dichos de Uberti, pudo saber NA, el organismo recaudaba dinero en negro por parte de las firmas que trabajaban en los corredores viales: además, sostuvo que salían aviones desde Buenos Aires rumbo a Santa Cruz cargados de maletas con dinero.

Uberti se presentó como "arrepentido" luego de haber sido detenido por orden del juez Bonadio el lunes pasado: el ex funcionario es el primero en reconocer que recibió coimas trabajando para el Ministerio de Planificación Federal.

Si bien Uberti no aparece en los cuadernos de Centeno, quedó involucrado en la causa luego de la indagatoria de Luis Betnaza, directivo del Grupo Techint también "arrepentido", quien identificó al ex funcionario como uno de los encargados de actuar como intermediario con el gobierno venezolano tras el pago de coimas para solucionar un conflicto que el holding tenía en ese país.

Este martes, en paralelo, Uberti fue el principal acusado en la declaración de otro chofer arrepentido presentado por el senador provincial del Pro Roberto Costa: según indicó, fue él quien el 4 de agosto de 2007 ingresó ilegalmente 4 millones de dólares al país a través del aeroparque Jorge Newbery y tras compartir viaje con el venezolano Guido Antonini Wilson.

Durante la jornada, Bonadio rechazó la recusación en su contra que había presentado la ex presidenta Cristina Fernández e indagó al ex secretario de Obras Públicas José López, quien se negó a contestar preguntas.

Ahora será la Cámara Federal, integrada por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, la que analice la presentación de la ex mandataria nacional. Bonadio también tiene que expresarse sobre la recusación del fiscal Carlos Stornelli realizada también por Cristina el pasado lunes.

López fue trasladado al Juzgado de Claudio Bonadio en los Tribunales de Comodoro Py aunque se negó a dar su testimonio: figura en los cuadernos del chofer Oscar Centeno como parte de la trama de recolección de pagos ilegales por la concesión de obra pública. El pasado viernes, López había declarado en el juicio en su contra por enriquecimiento ilícito: aseguró que el dinero que contenían los bolsos que llevó a un convento en General Rodríguez no era de él, sino de "personas vinculadas a la política", que no identificó.

López fue trasladado a los tribunales a primera hora desde el penal de Ezeiza, donde cumple prisión desde junio de 2016, y a su salida fue fuertemente custodiado y evitó cualquier contacto con la prensa.

El ex secretario de Estado fue involucrado en esta causa a partir de la declaración de quien fuera su segundo en la cartera de Obras Públicas, Germán Nivello, quien declaró que -por orden de López- le llevó al ex secretario Roberto Baratta dos bolsos con 1.250.000 pesos que estaban destinados a la campaña electoral de Tucumán, donde López se quería postular a gobernador en 2015.