El debate de las tarifas en el Congreso Nacional terminará de cerrar una nueva jornada complicada para el Gobierno, que busca que no avance el proyecto de retrotraer los precios de los servicios públicos a diciembre de 2017.Además del anuncio de ayer de acudir al apoyo del FMI, Mauricio Macri mandó un fuerte mensaje a la dirigencia política al pedirle que no acuda a la "demagogia" si busca avanzar en la aprobación de la iniciativa que limita el tarizafo.En un inédito solitario Salón Blanco, el Presidente envió a dar señales a los legisladores que hoy a las 12 estarán sentados en las bancas para iniciar la sesión especial que dará media sanción al proyecto que fijará el precio de las luz, agua y gas de acuerdo al índice de salarios.La Casa Rosada perdió todas las esperanzas de un triunfo de la Cámara de Diputados, pese a las advertencias de Macri y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Ambos insistieron en responsabilizar a la dirigencia política del "daño de 6 mil millones de pesos" de costo que implicaría la sanción de la ley.En las últimos días, el Gobierno dejó trascender que aún los precios de las tarifas "no se siente" en la población, al refutar lo que están mostrando varias encuestadoras como uno de los principales disparadores de los índices de inflación y un tema principal de preocupación."Les digo a todos los argentinos, en especial a toda la dirigencia, que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos", destacó el Presidente el final del mensaje que brindó ayer al mediodía desde la Casa Rosada.

Una vez que el proyecto contra el aumento de las tarifas de los servicios públicos se apruebe en la Cámara baja, llegará el momento del Senado. "Ahí es una incógnita", confiaron a este diario desde el entorno presidencial.La apuesta del Ejecutivo, que cree que no le corresponde al Legislativo el tratamiento de las tarifas, es negociar un acuerdo con los gobernadores para que los representantes de sus provincias no apoyen el proyecto del massismo y los peronistas federales. En el caso de que los senadores den la otra media sanción de la iniciativa, la Rosada anticipó que la vetará. Así lo ratificó Dujvone, quien explicó las consecuencias. Llamó a actuar con "responsabilidad, abandonar las actitudes demagógicas porque estamos en presencia de un programa destinado a cuidar de los argentinos pero que además requiere ir convergiendo al equilibrio fiscal".