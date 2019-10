Generar, representar, llegar y transformar. Para las mujeres, ocupar espacios de decisión política siempre ha sido un desafío y un doble esfuerzo y aún así, su tarea no puede quedar sólo en el cargo sino que se plantea en torno a nuevas formas de sentarse a construir el poder con una perspectiva de género. Ese fue uno de los lineamientos que cruzó a las cientos de miles de mujeres e identidades no binarias que se acercaron a la ciudad de La Plata a participar del 34° Encuentro Nacional de Mujeres. Un mensaje que tomó especial relevancia en un contexto de elecciones presidenciales pero que fue más allá: al hueso de las estructuras.

En Argentina las leyes de cupo y paridad existentes refieren sólo al ámbito legislativo y no hay un verdadero fifty-fifty. En en el Congreso, ambas Cámaras rondan el 40% de representantes femeninas según datos que integrantes de Fundeco y del Observatorio Julieta Lanteri acercaron al taller “Mujer, poder y política”, uno de los más concurridos de los 87 que se dictaron en el marco del evento. Pero el informe señala también que para 2016 sólo un 22% de los cargos de conducción política se encuentra en manos de mujeres durante los primeros años del gobierno de Mauricio Macri, mientras que en el sistema judicial para 2015 en los cargos de jueces la cantidad alcanza un 37,5%, y en el cargo de camarista sólo hay un 25% mujeres.

No alcanza con lo legislativo, no alcanza con ser mujer, el debate llevó la vara a las lógicas estructurales, verticalistas y masculinas de los espacios. “Se planteó la paridad sustantiva en términos de poder generar agenda feminista y políticas públicas con perspectiva de género”, dice una de las conclusiones del taller que a lo largo de los tres días del ENM albergó a más de 300 participantes e incluso apareció una de sorpresa.

Escondida muy a la vista, Ofelia Fernández, candidata a legisladora porteña por el Frente de Todos, tomó la palabra como una oradora más y profundizó: “A las que nos toca representar y llegar a lugares de decisión no tenemos que construir una dinámica en la que nosotras vengamos a ser una especie de hadas madrinas. El movimiento feminista tiene que permanecer siendo opositor a las políticas que les den la espalda a la organización popular y feminista. Nos faltan muchísimos derechos todavía así que creo que ese carácter irreverente tiene que permanecer de esa manera”.

La frase engloba varios de los cuestionamientos tratados y sobre todo uno: ¿Qué tipo de poder construir?. La respuesta fue “un poder horizontal, desde la sororidad” y “en red”, ya que otro de los consensos finales fue el de “generar espacios de formación política feminista”. Se propuso el hashtag #MujerPolíticaPoder para compartir material en las redes, se consideró el ENM como uno de esos lugares. Además, se pidió "propiciar en nuestrxs compañerxs los distintos roles ocupados y las diferentes subjetividades políticas". Algo que la candidata porteña tradujo en "darle valor a la compañera que incluso en un sistema que nos pidió calladas, se planta y disputa todo".

Este debate fue modelo de otras dos discusiones que atravesaron muchos de los otros talleres que ofreció la organización: por un lado, la preocupación económica con un fuerte posicionamiento anti liberal fue transversal a las diferentes temáticas; por el otro, la activa participación de nativas y natives de países de América Latina y el Caribe; de lesbianas, transexuales, travestis y personas no binarias.

El acto de cierre marcó una bisagra. Luego de la gran ovación que se llevó la ciudad de San Luis para ser sede del próximo Encuentro, los diferentes talleres se pronunciaron a favor de que la denominación cambie a “Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Transexuales, Travestis, bisexuales y no binaries”, a pesar de que la comisión organizadora de este año prefirió omitir posición.

Zulema Enriquez, integrante la campaña Plurinacional, expresó: “Desde noviembre del año pasado, militamos en cada plenaria y comisión de trabajo, dando cuenta de la importancia de cambiar el nombre, porque entendemos que no solo hay un pueblo, sino que somos muchos y de las disidencias. El feminismo no es un solo, no es hegemónico”.

La cuestión desborda la nominalidad, así como desbordaron las plazas, las calles y las universidades. Desbordaron las discusiones más popularizadas como la legalización del aborto, a pesar de su fuerte adhesión, y fue notoria la profundidad y el paso del tiempo. El 34° Encuentro Nacional de Mujeres cuestionó las bases y creó herramientas para los tiempos políticos que se vienen. El debate constructivo es el poder de las mujeres y las disidencias.