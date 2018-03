La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó tuvo hoy un nuevo revés contra su permanencia en el cargo. El juez Pablo Cayssials declaró inconstitucional un artículo de la ley del Ministerio Público, considerando que no es necesario un juicio político para remover a la funcionaria.

Fuentes judiciales indicaron que de esta forma el juez declaró inconstitucional el artículo que equipara al procurador de la Nación con los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

El juez resolvió un planteo de la asociación Será Justicia y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

En su fallo, decretó la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley de Ministerio Público, la 27.148, que “establece que el Procurador General de la Nación sólo puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento establecido en a Constitución Nacional, resulta contrario a lo dispuesto en Ústa”, resolvió el juez Cayssials.

Cayssials citó en su fallo jurisprudencia de la Corte Suprema y doctrina de constitucionalistas, entre ellos el excanciller Rafael Bielsa.

“Una norma como la cuestionada en autos -dictada a los efectos de organizar el Ministerio Público Fiscal- no puede elípticamente modificar (la Constitución), ya que todo medio o forma diferente de los procedimientos regulares que aquÚlla establece para su reforma, renovación o cambio, tendrá el estigma de su inconstitucionalidad y convertirá en inválida la modificación que se incorpore”, resolvió el juez.

“El Congreso Nacional no puede incorporar casos para los que se requiere juicio político cuando la Constitución así no lo establece, pues con ello se conculcaría el principio de separación de los poderes”, añadió el juez.

No obstante, el fallo no es aplicable aún puesto que puede ser apelado ante la Cámara Federal Contencioso Administrativo Federal y hasta tanto no quede firme sus efectos no son inmediatos.