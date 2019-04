El servicio aerocomercial se verá afectado mañana con la adhesión de los pilotos, personal técnico y aeronavegantes a la medida de fuerza dictada por el Frente Sindical (FS). No es secreto que esas organizaciones sindicales vienen presentando resistencia no sólo en la mesa de discusióin salarial sino con eje en cuanto a la política del gobierno para dicho sector de transporte. "No habrá vuelos" había anticipado Pablo Biró el titular de los pilotos ( APLA) a este diario. Aerolíneas Argentinas buscó anticiparse a la decisión de los gremios y suspendió todos sus servicios de mañana.

Los gremios aeronáuticos vienen planteando su postura y reclamos desde 2015, cuando alertaron sobre los riesgos de la tesitura Cambiemos respecto a "los cielos libres".