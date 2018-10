La diputada Elisa Carrió le ratificó a Mauricio Macri que no va a retroceder con el pedido de juicio político al ministro de Justicia, Germán Garavano. "No me guía el enojo ni la calentura, sino la necesidad de que Cambiemos cambie o no cambiará la historia", enfatizó Lilita.

La jefa de la Coalición Cívica señaló que "una de las condiciones del acuerdo que construyó Cambiemos fue el fin de la corrupción y la impunidad para siempre", por lo que le reclamó al Presidente que no vuelva "al pasado". Además, consideró que hay "un sector del Gobierno que por conveniencia política no desea verdad, justicia y condena".

"La Coalición Cívica ARI, a través de sus órganos institucionales y partidarios, ratifica el pedido de juicio político al Ministro de Justicia", afirmó Carrió. La diputada se quejó, además, de "la falta de apoyo del vocero del radicalismo", a quien no identificó.