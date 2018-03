La abogada argentina Delia Ferreira Rubio fue designada ayer en Berlín como presidenta de la ONG Transparencia Internacional, al imponerse en la votación del directorio sobre el actual titular de la entidad.



La letrada cordobesa superó por 72 votos contra 45 al peruano JosÚ Ugaz, quien comandaba hasta ahora la principal organización de combate contra la corrupción a nivel mundial.



"La transparencia, la integridad y la responsabilidad son los principios que guiarán nuestro trabajo como organización", había publicado Ferreira Rubio en su cuenta de Twitter al lanzar su candidatura.



La cordobesa, de 61 años, presidió Poder Ciudadano entre 2008 y 2010 y como experta en temas electorales, se pronunció en reiteradas ocasiones como detractora del sistema de voto electrónico que en Argentina impulsa el oficialismo, aunque impulsa la implementación de la boleta única en el país.



Además, marcó reparos ante la idea del oficialismo de dejar de lado las PASO ante la falta de competencia registrada en la mayoría de las fuerzas políticas. Desde su percepción, el ciudadanos debería votar en blanco como protesta al mal uso del sistema.



"Como están dadas las cosas en estas PASO, mi recomendación para los ciudadanos es que, si votan en un distrito donde no les ofrecen la chance de elegir nada en concreto, que voten en blanco. Ese voto en blanco no afectaría en nada el resultado de octubre. Sería una actitud por asumir sólo en estas primarias en las que no estaríamos eligiendo nada" señaló la especialista.



Ferreira se graduó con honores de la Universidad Nacional de Córdoba en 1979, y años más tarde se doctoró en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid.



Desde el regreso de la democracia, desempeñó funciones en el Gobierno de Córdoba, en el Gobierno nacional, y fue asesora en ambas cámaras del Congreso de la Nación.