El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, fue terminante respecto posición de los empleadores argentinos. "Esa decisión fue marginal, la mayoría de los empresarios del mundo validaron el convenio por 439 votos a favor, solo 7 en contra y 30 abstenciones", le remarcó el letrado a BAE Negocios.

Para el especialista la historia continuará y no con aristas positivas. "Ahora van a presionar para que el Congreso Nacional no lo ratifique lo cual asoma a lo retrógrado", sostuvo. El convenio tiene por finalidad garantizar ambientes de trabajo sin violencia ni acoso según se consideró en la cumbre de la OIT, donde participó el titular de la AAL. La iniciativa refrendada en Ginebra se ampliará, en las naciones que lo avalaron, sobre algunas directrices sólidas. "Es de lamentar que el empresariado vernáculo no se destaque por su apego a las normas que protegen el trabajo digno", enfatizó Cremonte para acotar que "es probable que presenten este tema como lo hacen con los accidentes de trabajo colocando el acento en la litigiosidad en vez de resaltar la prevención".