Mientras desde la Casa Rosada se esfuerzan por dejar en el pasado cualquier duda sobre la postulación del presidente Mauricio Macri para la reelección, las especulaciones en contra tampoco tienen freno. En este caso, ni siquiera salieron de los socios del radicalismo si no desde el mismo sector del jefe de Estado. El asesor presidencial Jaime Durán Barba, se despachó con que "si piensa que su candidatura no es buena, no tendrá problemas para renunciar". "Es realista", sostuvo el gurú ecuatoriano en referencia al jefe de Estado.

En una entrevista a O Globo, Durán Barba abundó en críticas al binomio compuesto por Alberto Fernández y Cristina Fernández, consideraciones que quedaron rezagadas ante la definición que nadie en el oficislismo parece querer escuchar por estas horas. El especialista dijo que ve decidido a Macri a presentarse y si bien reconoció estar "preocupado", agregó: "La situación no es fácil, pero soy optimista. En otros momentos estábamos peor, un año antes de las elecciones presidenciales de 2015 teníamos 13% de intención de voto. Así son las campañas. El escenario actual es preocupante, sí, pero confío en que las cosas van a funcionar. Cuando Cristina y su entorno empiecen a mostrar lo que son, la violencia, eso nos ayudará".

En definición de Durán Barba, "Cristina asusta y Macri decepcionó; a la hora de votar, el miedo será mayor que la decepción".

El asesor presidencial calificó como "un grave error que va a favorecer a Macri" la candidatura de Alberto Fernández. "Eso sólo puede salir mal, nunca un vicepresidente fuerte permitió un gobierno equilibrado. Si esa fórmula gana, será un gobierno de extrema tensión, y sólo puede terminar con uno de los dos presos". "Siempre recomiendo que el vicepresidente sea alguien tranquilo, que no tenga aspiraciones", afirmó.