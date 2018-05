En una convocatoria que abarcó a representaciones de todo el país, los maestros y profesores plantearon no sólo el reclamo de la paritaria federal sino postura sólida respecto a la necesidad de un paro nacional. En en efecto, la renovada Marcha Federal no solo versó en cuanto al tópico salarial sino que hilvanó la relación con el FMI, el ajuste y el incremento de tarifas. Eduardo López (UTE), Miguel Díaz (Udocba), referentes del Sadop, Suteba, la CTERA y otras organizaciones coincidieron en que la protesta "no es un hito aislado en la realidad de los trabajadores" convocando al resto de los gremios de otros rubros a marcar un punto de inflexión respecto a decisiones que el Gobierno incluso revalidó desde la prédica del jefe de Gabinete Marcos Peña en su informe presentado ante el Congreso.

"Le hacemos honor al Cabildo de Buenos Aires, a la semana de Mayo, a la dignidad de los trabajadores y decimos: Patria sí, Colonia no", reiteró López ante la consulta de BAE Negocios tras su discurso. Al abordar la cuestión y trazando la defensa de la escuela pública -en modo vinculante- el referente de UTE confirmó que "no hay casualidad alguna" en la Marcha Federal y la convocatoria de la Multisectorial del 21F para mañana al Obelisco. "Cuando decían que no esto no era un regreso a lo peor de los 90, en el Gobierno casualmente se olvidaron de referir que iban a volver a rendirse al FMI capitulando cualquier atisbo de soberanía siempre en perjuicio de los trabajadores", acotó.

La convocatoria de mañana que reza "La Patria está en peligro" tendrá a representaciones sindicales docentes entre las columnas que participarán, junto a movimientos sociales y sindicales que se conocen hoy como las fuerzas del 21F, en referencia al acto del verano pasado donde Hugo Moyano fue la figura fuerte de la manifestación contra el modelo económico.

Mirta Petroccini titular de la FEB, rechazó las críticas del Gobierno que hicieron hincapié en los alumnos como "rehenes de los sindicalistas" que marcharon en virtud de supuestos "intereses personales" detrás de las protestas. "Hay un solo lado, que es la defensa de nuestros derechos, la defensa de la escuela pública que cobija nuestros jóvenes", dijo la bonaerense.

En cuanto a los cruces de dichos que tuvieron lugar en la víspera, a nivel de intensidad y en rigor de la convocatoria alcanzada, Petroccini elevó el tono para aseverar que "podrán descalificarnos, lo intentan siempre, pero quebrarnos jamás". "Y esta unidad va a generar más unidad", reseñó. Desde las delegaciones que marcharon a la Plaza de Mayo un grupo de docentes de Neuquén expresó por Crónica HD que el reemplazo de maestros por "tutores" que decidió ese gobierno provincial "es una muestra de los intentos por denostar a la docencia". En tierra neuquina los docentes llevan más de 40 días en huelga por el conflicto paritario. Adhieriendo a la palabra de otros referentes nacionales consideraron que "la temática federal de esta crisis, hace que otra vez sean los docentes los que como en la época menemista pongan freno al ajuste, lo deben entender el resto de los sindicatos no hay otro camino que ofrecer un paro nacional contundente".

En sintonía sindical la convocatoria también sumó al líder de los Metrodelegados, Roberto Pianelli, a quien se invitó a hacer uso de la palabra momento donde expresó: "los maestros les enseñan a nuestros hijos matemática, lengua y algo más importante, a tener dignidad de no agachar la cabeza".