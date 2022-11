En el marco de su habitual ronda de los jueves, las Madres de Plaza de Mayo despidieron esta tarde las cenizas de su Presidenta, Hebe de Bonafini, en una emotiva ceremonia realizada en Plaza de Mayo, que congregó a una multitud, de la que participaron referentes de derechos humanos, dirigentes políticos, sociales, gremiales y de la cultura

Pasadas las 15.30, la camioneta que habitualmente trasladaba a Bonafini y al resto de las integrantes de la Asociación, hizo su ingresó a una plaza colmada de banderas y fotos de la dirigente fallecida el pasado domingo a la edad de 93 años, a consecuencia de una serie de enfermedades crónicas.

El puñado de Madres, portando sus pañuelos blancos sobre las cabezas, fueron recibidas con aplausos y muestras de afecto por una multitud, entre las que se encontraba el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti y el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés "Cuervo" Larroque, entre otros dirigentes de distintos sectores.

Luego de realizada la tradicional ronda alrededor de la Pirámide de Mayo, sus cenizas iban a ser bendecidas por el sacerdote Francisco "Paco" Olveira, tras lo cual, serían enterradas al pie de la Pirámide de Mayo por algunas de sus compañeras, las que se encontraban visiblemente emocionadas.

Instantes después, sobre el escenario montado en uno de los laterales del histórico paseo público, el periodista Demetrio Iramain, quien se encontraba acompañado por algunas de las compañeras de Bonafini, entre ellas Visitación de Loyola, Josefa de Fiore, Irene de Chueque, Sara Mrad y Carmen Arias, señaló que "Hebe en las últimas semanas no anduvo bien, pero se propuso volver a la plaza" y convenció a los médicos que el hacerlo "era una parte importante para su salud y su recuperación".

Quince días después, el pasado jueves 10 de noviembre, la referente de los derechos humanos iba a regresar a ese lugar, ocasión en la que "nos dejó un legado, convocó a una pueblada contra los jueces del partido judicial, y nos dijo que teníamos que hacer un 19 y 20 de diciembre para echar a la Corte Suprema que quiere encarcelar a Cristina, que la quiere proscribir y privar a este pueblo de concretar la esperanza" que la vicepresidenta encarna, señaló Iramaín.

En otro tramo, instó a animarse "a luchar como lo hacía Hebe", animarse "a que la política nos atraviese desde el primer minuto del día hasta el último" como pasaba con ella. "Ser capaces como pueblo para, a partir de ahora, construir 50, 100 Hebes en los sindicatos, en las organizaciones sociales, en los partidos políticos" porque de ser así, "este país cambiaría absolutamente".

"Me cuesta pensar siquiera en la palabra muerte asociada a Hebe, ya pasaron cuatro días y esa palabra no la toca a ella de ninguna manera. Hebe está en esta plaza para siempre con todos nosotros y nosotras, y solamente nos queda decirte, gracias Hebe, te queremos mucho, ya te estamos extrañamos y te prometemos que no vamos a bajar los brazos. Hasta la victoria siempre", concluyo diciendo el periodista.

Entre los presentes también se encontraban la cantante Teresa Parodi, varios integrantes del Grupo de Curas en Opción por los Pobres; el exministro de Economía, Amado Boudou, el gremialista Daniel Catalano (ATE-Capital), el diputado nacional e integrante de la CTA, Hugo Yasky y el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, entre otros.

Bonafini, en un video que la asociación publicó en sus redes sociales el domingo pasado, había expresado: "El día que yo me muera no tienen que llorar, tienen que bailar, tienen que cantar, hacer una fiesta en la plaza porque hice lo que quise y dije lo que quise", y los organizadores del homenaje, que llevó la consigna "Amor con amor se paga", cumplieron con ese pedido, por lo cual, varios grupos musicales, se hicieron presentes sobre el escenario.

Los restos de la titular de Madres, ahora descansan en la Plaza de Mayo, al igual que los de Azucena Villaflor de Vicenti, la primera madre, cuyas cenizas permanecen enterradas en la base de la Pirámide de Mayo, el mismo sitio donde hace 45 años las mujeres del pañuelo blanco comenzaron su lucha por los derechos humanos contra el terrorismo de Estado.

Reconocimientos

Él integrante de la agrupación H.I.J.O.S., Carlos Pisoni aseguró que Bonafini fue "parte de su vida" y de la de "una generación que nació durante la dictadura y creció en las marchas", y destacó que "fue una mujer que supo entender la realidad social que tenía el país en muchos momentos. Nos va a hacer mucha falta".

Por su parte, Larroque aseguró que Hebe "era una persona que se adelantaba a los hechos, pero por mucho", ella "veía todo con mucha anticipación", ante lo cual, y "casi como una cuestión de fe", decidió "acatar lo que ella decía por qué la experiencia me iba indicando que siempre tenía razón. Con Cristina (Kirchner) me pasa también", indicó el referente de La Cámpora.

En tanto que el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, dijo que tuvo la suerte de conocer a Bonafini "en un momento tan terrible como en 1978 y de estar muy cerca de tantas enseñanzas", al tiempo que subrayó que "Hebe iba unos pasos más adelante e iluminaba el camino. Va a ser un ejemplo que quedará en la memoria para siempre".

Historia de una lucha inclaudicable

El 30 de abril de 1977, en pleno auge de la dictadura cívico militar, un grupo de mujeres encabezadas por Villaflor de Vicenti se concentraron por primera vez en el centro de la Plaza de Mayo y desde entonces jamás dejaron de hacerlo.

Hebe había nació en la ciudad de Ensenada el 4 de diciembre de 1928 y en 1942 se casó Humberto Bonafini, con quien tuvo tres hijos: Jorge Omar, Raúl Alfredo y María Alejandra.

A comienzos de 1977 su hijo mayor Jorge Omar fue secuestrado y desaparecido en La Plata, y en diciembre de ese mismo año corrió la misma suerte su otro hijo, Raúl. Al año siguiente, sería desaparecida su nuera, María Elena Bugnone Cepeda, esposa de Jorge.

Hebe María Pastor de Bonafini inició su tarea como presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo en 1979 -luego del secuestro y desaparición de Villaflor-, entidad en la que se destacó por la lucha por los derechos humanos, contra la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Bonafini no sólo reivindicó las luchas de sus propios hijos, sino que impulsó el reclamo colectivo de las Madres: "Todos son nuestros hijos", supo decir como un mantra, el que repitió a lo largo de su vida.

Como titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, promovió el crecimiento de esa institución, al impulsar la creación de un instituto universitario nacional, un periódico, una radio, una casa cultural y una librería.

Esos hitos iban en consonancia con sus ideas respecto a que los derechos humanos debían conjugarse con los derechos sociales, y de la mano de esa concepción, nunca ocultó sus preferencias políticas que quedaron expresadas en sus posiciones intransigentes ante las desigualdades.

Luego de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, por primera vez hizo pública su adhesión a un Gobierno que abrazó hasta diciembre de 2015, cuando Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada.

Durante los más de 12 años de gobiernos kirchneristas, la asociación interrumpió sus históricas "marchas de la Resistencia" que protagonizaban cada año desde 1981.

Bonafini, figura central de la recuperación democrática, también estuvo en las calles defendiendo lademocracia durante los alzamientos carapintadas contra los expresidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem, y fue una ferviente opositora a los indultos a favor de los genocidas que otorgó este último.

Junto a las Madres estuvo en la Plaza de Mayo en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, enfrentando la represión del gobierno del radical Fernando de la Rúa contra los manifestantes, donde hubo decenas de muertos.

Fue ademas, una gran defensora de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y otras políticas públicas impulsadas por los gobiernos kirchneristas.