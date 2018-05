El Movimiento Evita, Libres del Sur, Unidad Popular (UP) y el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP) lanzarán el próximo martes el espacio político "Vamos" para participar de las elecciones presidenciales.

El lanzamiento tendrá lugar en el Café La Paz del centro porteño, con la presencia de los referentes de los partidos que lo componen como Leonardo Grosso (Movimiento Evita), Victoria Donda (Libres del Sur) y Víctor De Gennaro y Claudio Lozano (UP). La opción de ir a una PASO con Unidad Ciudadana es un escenario posible, pero algunas fuerzas políticas, como Libres del Sur y Unidad Popular supeditan esa alternativa a que Cristina Fernández no sea candidata. "Con Cristina no vamos a ningún lado, pero con el kirchnerismo podemos hablar", confiesan por lo bajo dirigentes de Libres del Sur.