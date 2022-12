El Tribunal Oral Federal 2 condenó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable de delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Es la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción mientras ejerce su cargo.

En la lectura de las sentencias, llevada a cabo en los tribunales de Comodoro Py, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez leyeron las sentencias de los 13 imputados por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública de la provincia patagónica.

Juicio por la Causa Vialidad

Las sentencias fueron las siguientes:

Cristina Fernández de Kirchner , condenada a seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y las costas del proceso por administración fraudulenta

Lázaro Báez fue condenado a seis años de prisión, accesorias legales y las costas del proceso por administración fraudulenta por ser partícipe necesario del delito de administración fraudulenta

José Francisco López (ex secretario de Obras Públicas): fue condenado a seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas del proceso por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del erario público.

Mauricio Collareda (ex jefe del Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional): recibió cuatro años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta

Raúl Osvaldo Daruich (ex jefe del Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional): fue condenado a tres años y seis meses de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta

Raúl Pavesi (ex titular de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz): cuatro años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y las costas del proceso por administración fraudulenta

Juan Carlos Villafañe (ex titular de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz): condenado a cinco años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y las costas del proceso por administración fraudulenta

Nelson Periotti (ex titular de Vialidad Nacional): seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y las costas del proceso por administración fraudulenta

Raúl Santibáñez (ex presidente del directorio de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz): cuatro años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y las costas del proceso por administración fraudulenta

Abel Fatala (ex subsecretario de Obras Públicas) y Héctor Garro fueron absueltos, mientras que Carlos Santiago Kirchner (ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal) fue sobreseído por la prescripción del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y absuelto del delito de asociación ilícita por "no haber mediado acusación en la discusión final sin costas".

Por otra parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti fueron absueltos del delito de asociación ilícita por el que habían sido acusados en el juicio por la obra pública en Santa Cruz. Julio De Vido y a otros acusados fueron absueltos de acuerdo con el artículo 530 del código procesal de la Nación, en la investigación por la administración de la obra pública en Santa Cruz.

Además, el Tribunal Oral Federal 2 ordenó hoy el decomiso de algo más de 84 mil millones de pesos a los condenados en el juicio por la obra pública denominado "Vialidad", actualizados al momento en que quede firme el fallo.

A pesar de que esta tarde se conoció el veredicto, los jueces disponen de un período de 40 días hábiles para dar a conocer sus argumentos, lo que -tomando en cuenta la proximidad de la feria judicial de enero- estira los plazos al primer trimestre del año próximo.

En el juicio oral se debatió el presunto direccionamiento del 80% de la obra pública nacional vial en Santa Cruz a favor de empresas de Báez entre 2003 y 2015, además de presuntos sobreprecios y falta de controles ante incumplimientos. El juicio comenzó en mayo de 2019 y celebró casi un millar de horas de audiencias, que tuvieron su etapa más resonante con los alegatos de la fiscalía y las defensas.

¿Qué pasó con Cristina Fernández de Kirchner?

Si bien fue condenada, la vicepresidenta no irá presa. Tampoco estará inhabilitada de ejercer cargos públicos ni ser candidata el año que viene, ya que la sentencia todavía no está firme.

Es que, según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia, la sentencia solo quedará firme una vez que se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años.

El fallo puede ser apelado primero ante la Cámara Federal de Casación Penal (el máximo tribunal en materia penal del país), que no tiene plazos para resolver las apelaciones y puede confirmar o revocar la sentencia del Tribunal Oral. Si las partes no están conformes con la resolución de este tribunal y consideran que se violó algún derecho constitucional durante el proceso, pueden ir vía recurso extraordinario o recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tampoco tiene plazos para resolver esos recursos.