A sólo una semana de las elecciones primarias, el Frente de Todos lanzó una serie de spots en los que Sergio Massa, cabeza de la lista de precandidatos a diputados nacionales, refuerza la idea de unidad para ganarle al oficialismo. Por su parte, el aspirante a la presidencia por esta alianza, Alberto Fernández, enfatizó que hay que "dejar atrás los desencuentros".

"Los argentinos ya tenemos el puente que necesitábamos. Es un puente amplio, pensado para la mayoría. Para todos y todas. Para que nadie se quede atrás. Y es un puente que nos llevará a una Argentina mejor, más justa, más igualitaria, con más oportunidades", remarca Massa en una producción audiovisual grabada sobre el puente que atraviesa Figueroa Alcorta, frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. "Ya estamos cerca, nos falta poco. Demos todos un último paso", pide.

También se muestra, en uno de los spots, junto a su compañera, Malena Galmarini, quien estuvo a punto de entrar a la carrera por la intendencia de Tigre pero terminó por prevalecer el actual jefe comunal, Julio Zamora, para ir por su reelección. "Con Malena tenemos un sueño: que nuestros hijos y los de todos los argentinos crezcan con esperanza y con futuro. Hagámoslo posible", pidió Massa desde su cuenta de Twitter.

"Me duele esta Argentina. Me duele la pobreza, el abandono, la desigualdad, el desempleo. No podemos seguir por este camino, cuatro años más así no se aguantan. Estas elecciones son una oportunidad para recuperar el rumbo y cambiar el futuro. No va a ser fácil después de esto. Necesitamos a alguien con experiencia, sensible con el que la está pasando mal. Capaz de dialogar con el que piensa diferente. Por eso confío en Alberto Fernández", expresa en otro de los videos.

Por su parte, Fernández le agradeció que haya decidido acompañar al Frente de Todos "en la tarea de construir los puentes que unan a los argentinos". "Vamos a dejar atrás los desencuentros. Vamos a hacer un país para todos", resaltó, en referencia a la distancia que hubo durante mucho tiempo entre el Frente Renovador y el kirchnerismo.

"Con Sergio Massa nos unen muchas cosas, pero la primera es que nos duele esta Argentina. No podemos seguir por este camino. Cuatro años más así no se aguantan", agregó el precandidato a presidente.

Los spots se dieron a conocer al día siguiente de la presentación del libro Sinceramente, de la candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en Malvinas Argentinas. Allí, se volvió a mostrar en público junto a Massa, en una muestra de la unidad de la oposición.