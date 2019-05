El gobernador de Salta participó del seminario anual de la Cámara de Comercio Argentino Norteamericana –Am Cham Summit- en un panel individual denominado "La Visión 2020 de los líderes políticos" en el que lo entrevistó el periodista Luis Novaresio.



"El origen de la profunda crisis que vive la Argentina no está en la economía, está en los valores", enfatizó Juan Manuel Urtubey y explicó: "Estamos como obsesionados siempre en ir a las consecuencias, jamás a las causas. La Argentina vive una profunda crisis de valores, hay que reconstruir la institucionalidad para pararse sobre valores porque, sino, vamos a seguir discutiendo sobre consecuencias".



También desestimó la posibilidad de sumarse a una coalición con el kirchnerismo ni en una que encabece Cambiemos "en medio de un proceso electoral", aclarando que "desde la oposición veníamos pidiendo esto hace 3 años para avanzar en una agenda más consistente".



Urtubey manifestó que "ya no es el momento" remarcando que su idea es "cambiar el sistema de gobierno y salir del hiperpresidencialismo e ir a un sistema semi parlamentario como se planteó en el núcleo de coincidencias básicas en la Constituyente del 94 por iniciativa de Alfonsín y que, de por sí, genera un gobierno de coalición".



En relación a su evaluación del gobierno de Macri, sentenció que "algunos pensábamos, y lo digo desde la oposición, que este iba a ser un gobierno muy eficiente en la gestión y débil en la política. Me da la sensación que se concentraron demasiado en la política y se olvidaron de la gestión, entonces, hoy estamos pagando las consecuencias".



Consultado por la foto del PJ de ayer, el pre candidato a presidente fue tajante: "La foto no representa más nada de lo que ya sabemos que es. Eso es el kirchnerismo. Siguen siendo los mismos. La Argentina busca algo superador a eso".



"La sociedad los está poniendo a los dos en un nivel de déficit importante de respuesta", aseguró con respecto a la diferencia entre el gobierno actual y el anterior. Urtubey ratificó su intención de que haya primarias en Alternativa Federal. "Habrá internas. Si hubiese un candidato que a todas luces estuviese super posicionado, automáticamente todos lo acompañarían. Como, claramente, hoy hay candidatos que competimos en un clima de paridad, la única manera de resolverlo es que lo decida la gente en unas PASO", indicó.



Frente a la consulta de que si existe una fractura en Alternativa Federal por la posible inclinación de Sergio Massa hacia el espacio kirchnerista, Urtubey especificó: "Pertenecemos a diferentes sectores tanto Massa como Pichetto y los otros miembros de Alternativa Federal. Lo que hacemos es competir dentro de un mismo espacio, es una lógica diferente a las tradicionales. Queremos salir de los personalismos. Por eso, queremos construir desde la diversidad, entendemos que la lógica de la Argentina que viene es una lógica de coalición, no monolítica como ya vimos, y queda en evidencia, que no funciona".



En el panel de Am Cham Summit, Urtubey también abordó temas de la coyuntura y expuso su visión y propuestas para la Argentina. Habló de los puntos fundamentales de la economía, del sistema tributario que perjudica la generación de empleo y el crecimiento así como de su postura respecto a que quienes tengan planes sociales puedan acceder a un empleo registrado.

"Esto no se resuelve con un plan mágico económico como un pase de magia. Vamos a tener que trabajar, van a pasar muchos años. Vamos a tener que sostener tres o cuatro políticas de Estado, pero fundamentalmente mayor responsabilidad institucional". E insistió con la necesidad de tener "presidentes menos personalistas, un Congreso que no se valide solamente en levantar el dedo y criticar lo más fuerte posible al Ejecutivo, sino embarrándose o arremangándose un poco y metiéndose también y por eso quiero cambiar la institucionalidad en la Argentina”, agregó cuando Novaresio le preguntó qué le quedaba por decir.



"La mayoría de los argentinos no quiere seguir ni con lo que tenemos hoy ni volver atrás. Lo que la mayoría de los argentinos queremos es algo natural de la vida, evolucionar, ir para adelante", finalizó Urtubey.