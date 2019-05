La noticia del ataque al diputado nacional Héctor Olivares y el asesinato del funcionario riojano Miguel Yadón se convirtió ayer en el tema excluyente de las charlas en los despachos de la Casa Rosada. Sin embargo, por la tarde, los gobernadores Juan Manuel Urtubey, de Salta; Omar Gutiérrez, de Neuquén; y Alberto Weretilneck, de Río Negro, llegaron a la oficina del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para participar de la segunda ronda de diálogo por los diez puntos propuestos desde el Poder Ejecutivo nacional.

Los tres mandatarios cultivan hace tiempo un muy buen vínculo con el oficialismo, al punto que desde la administración central celebraron, por lo bajo, las victorias de Gutiérrez y la candidata de Weretilneck -Arabela Carreras- en las recientes elecciones provinciales. Esta vez, también mostraron coincidencias. "Ponernos de acuerdo en cuestiones básicas que generen previsibilidad económica es un desafío de todas las fuerzas políticas", apuntó el gobernador neuquino. Y coincidió con el planteo del presidente Mauricio Macri de dar señales "claras a la sociedad y al mundo de que la Argentina es un país confiable".

“Estamos logrando que muchos vengan a la Casa de Gobierno. No hay más señal de apoyo que esa”

Aún más entusiasta, Weretilneck se mostró a favor del acuerdo y recalcó que "todos los dirigentes deben expresarse en términos generales a favor de la búsqueda del bien común, por encima de los intereses sectoriales o partidarios". "Necesitamos que toda la dirigencia política del país esté a la altura de lo que necesita hoy Argentina y podamos transmitir al mundo que estamos de acuerdo para encontrar una salida a la actual situación que atraviesa el país", agregó el mandatario rionegrino.

Un rato antes, Frigerio se había reunido con Urtubey, quien fue uno de los primeros en festejar la convocatoria del gobierno de la alianza Cambiemos. "Más vale tarde que nunca: creo que en el país haya un espacio donde se pueda dialogar y discutir para ponernos de acuerdo es muy bueno", subrayó el salteño luego de recibir la misiva del jefe de Estado.

En Blacarce 50 se mostraron satisfechos por la respuesta a su pedido para que la dirigencia política acompañe el listado que diseñaron la semana pasada, sin embargo por el momento no obtuvieron ninguna firma de adhesión al texto. "Con la foto basta", apuntaron fuentes gubernamentales. Y agregaron: "Estamos logrando que muchos vengan a la Casa de Gobierno. No hay más señal de apoyo que esa". Mientras tanto, Frigerio señaló que "la respuesta ha sido satisfactoria" y destacó que "la gran mayoría de la dirigencia opositora considera que estos puntos son básicos y no merecen demasiado análisis".