El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, aseguró que el protocolo para el uso de armas en las fuerzas de seguridad está "dentro de lo que establece" la ley aunque cuestionó la existencia de "algunos grises".

"El reglamento planteado puede tener algún gris, particularmente en la cuestión de la fuga, estaría bueno precisarlo como así también lo de peligro inminente. El resto del protocolo está dentro del marco de la ley vigente en la Argentina", manifestó Urtubey.

"El estado de derecho presupone que el monopolio del uso de la fuerza la tiene que tener el Estado. Eso no se puede compartir", añadió el mandatario justicialista en el programa "Palabra de Leuco".

El gobernador salteño consideró que el uso de la fuerza se debe hacer en el marco de la ley y que el protocolo debe estar sujeto a la ley, mientras que abogó por "no ideologizar la seguridad pública".

Urtubey planteó las diferencias entre una fuga de delincuentes armados, disparando y en tiroteo con la fuga de una persona que no ofrece peligro inminente. "Esos grises pueden complicar los derechos de los ciudadanos y también dejar desprotegidos a los agentes de seguridad que crean que están haciendo lo que está dentro del marco de la ley y que esté afuera", señaló.

Paralelamente, explicó que se está generando un fuerte debate y polémica con algo que no modifica la ley, y que no lo puede hacer porque en la pirámide jurídica una resolución no puede modificar una ley.

"Hay que bajar un poquito los decibeles, no subirnos en un tema que debe ser una política de Estado porque se trata de darle alguna herramienta a las fuerzas de seguridad que van a enfrentar a delincuentes armados y no pueden ir tocando el silbato", expresó.