Luego de reunirse con el gobernador de Córdoba, Urtubey afirmó que “Schiaretti es el principal articulador de Alternativa Federal” y enfatizó: “Construimos un potente espacio, amplio, plural y participativo, mucho más amplio que el peronismo. De hecho, el Frente Renovador de Misiones tiene un claro origen radical; el Frente Cívico de Santiago del Estero también además de otras fuerzas provinciales y Libres del Sur se incorporó desde un principio así como referentes de la sociedad civil” y dio el ejemplo de Marcelo Tinelli con quien compartió una jornada de actividades en Salta el viernes pasado.



“Queremos que sea un espacio horizontal y consensuar políticas públicas para dar una impronta nueva al gobierno que viene. Que no tenga una mirada tan centralista y que se ocupe de la realidad de las provincias del interior”, señaló el salteño precandidato a presidente a medios cordobeses, y remarcó que, tanto él como Juan Schiaretti coinciden en la necesidad de un país con menos verticalismo. “A la Argentina la vamos a sacar entre todos, armando algo muy plural”.



También aseguró que, en Alternativa Federal, “tomamos la decisión de que todos compitamos en las primarias. Nuestro valor agregado es que los candidatos se darán desde la participación de los ciudadanos, no desde los acuerdos entre políticos” porque “el consenso no se mide sino a través de un proceso electoral donde la gente elige. Nadie decide que es producto del consenso sin tener la decisión de la gente”, dijo el salteño.



Urtubey fue categórico: “Alternativa Federal va a ser la fuerza política más votada. Quizá no tiene hoy tanta visibilidad porque instalan permanentemente al kirchnerismo y al macrismo con esa pelea que no conduce a nada”.



“Acompañaremos a quien gane ese proceso electoral y sacaremos a la Argentina de esta grieta que nos está destruyendo”, expresó y aseveró: “Creo que voy a ser yo porque la sociedad argentina busca cambiar en serio y no insistir en la misma gente. Buscaran algo nuevo y yo planteo una mirada distinta, desde otro lugar”. Recordó que todos los precandidatos son de Buenos Aires, “no digo que eso sea mejor ni peor pero yo tengo una mirada desde el interior profundo y soy el único que no fui candidato a presidente”.



El Gobernador de Salta subrayó que sabe lo que hay que hacer y, además de referirse a su proyecto de ir a un sistema semi parlamentario, manifestó que “necesitamos integrar a los argentinos en el mercado del trabajo, el consumo interno y la producción de bienes. Hay que tomar una orientación diferente a la elegida por este Gobierno que es restringir la actividad económica para enfriar la economía y que baje la inflación”.



“Quiero poder ofrecer una mirada distinta sobre lo que nos pasa con la actividad productiva, en el comercio, en la vida real de todos los días de cada argentino que quiere trabajar y vivir en paz”, expuso Urtubey quien va puntualizando objetivos de su eventual gobierno como en el caso del sistema tributario que “desalienta la inversión”. El aspirante a la presidencia 2019-2023 por AF concluyó: “Debemos animarnos a cambiar en serio”.