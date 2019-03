En el paraje Rancho El Ñato, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey dejó inaugurado el ciclo lectivo salteño y el nuevo edificio para la escuela de la zona.

El inicio del ciclo lectivo en la provincia de Salta contó con el acompañamiento de Oscar “Chaqueño” Palavecino, quien nació y fue alumno de la escuela de la zona que, desde hoy, funciona en un nuevo edifico. Emocionado, el folklorista expresó: “Este es un templo de la enseñanza y como lugareño les digo que esta escuela es un orgullo para todos”.

Durante la gestión del gobernador Urtubey fueron inauguradas en la provincia 179 escuelas. “Siempre se habla de lo que significa la educación, pero no hay que hablar tanto, hay que hacer más y por eso decimos que iniciamos el año lectivo en Salta -a pesar de las dificultades y de que sabemos que no alcanza- con los maestros mejor pagos del Norte argentino. Y lo vamos a seguir haciendo porque sabemos que es lo importante y que, en definitiva, no podemos delegar", manifestó el mandatario salteño.

Cabe recordar que esta zona sufrió las las consecuencias de las inundaciones en el verano del 2018 por lo que se evacuó a 10.000 personas mientras que el mes pasado volvieron a sufrir las crecidas.

Arrancamos el #CicloLectivo2019 inaugurando la escuela número 179 en el paraje Rancho El Ñato, Santa Victoria Este. Seguimos invirtiendo en un futuro con más oportunidades para los chicos. Sabemos que aún queda mucho por hacer. La única manera de lograrlo es trabajando en equipo. pic.twitter.com/2E2J7s2B57 — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) 6 de marzo de 2019

Urtubey, que llegó con su mujer Isabel Macedo a la escuela 4160 de finca Rancho El Ñato, entregó a cada niño un delantal y un bolso con libros y manuales de los más de 500.000 que se distribuirán en escuelas de Salta. Más tarde, también dio inicio al ciclo secundario, pero en la escuela nueva de Atocha.