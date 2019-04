Frente a la preocupante situación económica y social que está viviendo el país, el precandidato presidencial por Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, volvió a reunirse con economistas y con el ministro de esa área del gobierno de Salta a fin de analizar el panorama y crear propuestas para presentar y diseñar políticas específicas con proyección a futuro.

Urtubey planteó la preocupación por las actuales políticas del gobierno nacional en el contexto en el que el dólar volvió a subir y el riesgo país llegó a los 963 puntos. Calificó a la situación del país como "muy compleja", y dijo que "lamentablemente estamos viviendo una crisis muy profunda que pega en la calidad de vida de todos los argentinos".

Los economistas señalaron que uno de los principales problemas de la economía actual se centra en la dolarización de las tarifas y los combustibles, en tanto que el ministro de Economía salteño, Emiliano Estrada, consideró que "esta cadena lleva a que, por ejemplo, el boleto del colectivo no pare de subir y, el trabajador que se traslada en vehículo particular también haya perdido capacidad de compra", al tiempo que advirtió que "no hay consumo".

En el cónclave que se tuvo lugar en la Casa de Salta en la Ciudad de Buenos Aires, el equipo económico elaboró una serie de propuestas junto a Urtubey para ser tomadas a partir de 2019.