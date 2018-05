Con la excusa de avanzar en el gran acuerdo nacional, el presidente Mauricio Macri se reunió ayer en la Casa Rosada con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. En el encuentro no sólo hablaron sobre la necesidad de llegar a un equilibrio fiscal y del acuerdo con el FMI, sino que además el mandatario peronista aprovechó para proponer un proyecto de ley de tarifas que establece reducir el IVA a la mitad.

Urtubey se suma a los gobernadores de la oposición que en las últimas dos semanas se reunieron con el jefe de Estado tras la corrida cambiaria y en medio de las negociaciones con el organismo internacional. La charla, que duró cerca de una hora, tuvo como eje la situación económica que atraviesa el país, con especial énfasis en el déficit fiscal.

Como alternativa al proyecto que retrotrae las tarifas a noviembre de 2017, Urtubey propuso una iniciativa que impulsan los gobernadores peronistas, que plantea una rebaja del IVA a las tarifas. En lugar del 21% plantea un 10,5%. "Nosotros proponemos una alternativa de bajar el IVA a la mitad para poder bajar las tarifas y transferir el manejo de Edenor y de Edesur a la provincia y Ciudad de Buenos Aires", explicó Urtubey a la salida de la reunión con Macri. Y subrayó: "Así como cada provincia tiene la distribución de tarifas bajo su responsabilidad, creemos que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires tienen que hacer lo mismo".

Según el gobernador de Salta, la respuesta del Presidente fue que "generaría un impacto en la recaudación de la Nación y las provincias". Fuentes de la Casa Rosada explicaron a BAE Negocios que con esa propuesta "lo único que se conseguiría es que se siga hablando de tarifas en el Congreso" y, aunque no descartaron llevar adelante alguna que otra negociación de último momento, señalaron que a estas alturas deberán recurrir al veto para dar por terminado el tema.

Urtubey adelantó que ningún gobernador acudirá hoy al plenario de comisiones en el Senado y que en su lugar asistirán los ministros de cada provincia. "No somos empleados de los senadores. Tampoco sus jefes", soltaron desde el entorno del mandatario salteño.

El mandatario provincial también se refirió al acuerdo nacional: "Es necesario hablar y generar instancias para ponernos de acuerdo en algo porque la crisis de la Argentina así lo exige". Pero advirtió que "la obra pública no puede ser la variable de ajuste". Sobre el acuerdo con el FMI señaló que Macri le aseguró que "no hay condicionamientos del Fondo sobre hacer una cosa o la otra", sin embargo, por las dudas, aclaró: "Nosotros no co-gobernamos".