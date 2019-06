El precandidato a presidente por Alternativa Federal Juan Manuel Urtubey ratificó su postulación e invitó al titular de Consenso 19, Roberto Lavagna, a "competir en primarias abiertas para que la gente elija quien será el candidato de este frente" que se diferencia del kirchnerismo y de Cambiemos.

En el marco de una conferencia de prensa organizada por la Fundación Konrad Adenauer en el ciclo 2019 Preguntar al Poder, que se realizó en la Universidad Austral, Urtubey se refirió a la especulación sobre su posible precandidatura a vicepresidente en una fórmula con Lavagna y la posibilidad de que la mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal (Cambiemos), sea candidata también por Alternativa Federal.

Sobre un posible acuerdo con el ex ministro de Economía, el gobernador salteño fue contundente: "Yo ratifico mi candidatura a presidente y vamos a estar en estas elecciones ofreciendo una alternativa a los argentinos. Por eso invito a que se sumen todas aquellas fuerzas que quieran integrar esta alternativa y estén por afuera de la grieta".

"Vamos a seguir invitando a todos los espacios, también a Lavagna, para que se sumen y poder confluir en unas elecciones primarias para que sean los ciudadanos los que elijan quien será su candidato a presidente para competir en octubre", agregó.

Sobre la situación del conductor del Frente Renovador y cofundador de Alternativa Federal, Sergio Massa, el mandatario salteño consideró que "es incompatible tender acuerdos con el kirchnerismo", y destacó: "No volví a hablar con Sergio. No tengo idea de lo que va a hacer".

A la hora de opinar sobre la posibilidad de que Vidal vaya en una lista colectora de Alternativa Federal, Urtubey sostuvo: "Nadie habló conmigo de esa iniciativa. No me consta y no puedo opinar de eso".

Con respecto a la necesidad de que el Ejecutivo derogue un decreto de hace unos meses para habilitar esa posibilidad, opinó: "Sin decir si está mal o no el decreto que elimina las colectoras que sacó el Gobierno, yo soy enemigo de hacer cambios normativos en medio de un proceso electoral".

Y ahondó: "La boleta sábana que arrastra votos atrasa medio siglo y por eso establecimos en Salta la boleta única electrónica, para que cada uno elija lo que quiera: un presidente comunista, un gobernador liberal y un intendente peronista, porque cada uno tiene que votar a quien quiera en cada categoría más allá de quien sean los candidatos y los partidos. La gente tiene que votar con total libertad".

Luego se refirió a las encuestas y las relativizó al señalar: "En Argentina inventan polos extraños porque son solo de un 30 por ciento y entonces estarían dejando afuera a un tercio de los argentinos".