El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, aseguró que aún no tiene decidido si va a "pelear por un cargo" el año que viene, al destacar que primero quiere trabajar por "la idea" de construir una alternativa a Cambiemos y el kirchnerismo, junto a Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa y Juan Schiaretti.

"No tengo decidido si voy a pelear por un cargo o no, primero quiero pelear la idea", subrayó el mandatario provincial, en un café con periodistas en la Casa de Salta.

El salteño consideró que "falta un tiempito para que aparezca un candidato" dentro del espacio que integra y reconoció que entre los cuatro existen "diferencias importantes", pero tienen en común el objetivo de "construir una alternativa superadora".

Urtubey también habló de las diferencias entre este armado y la propuesta del ex intendente de Tigre en 2015, con base en la avenida del medio: "Lo de Massa fue diferente, no había una avenida del medio, porque no había dos avenidas. Estaba Cristina (Kirchner) y la oposición. Hoy está Cambiemos y el kirchnerismo" que generan temor y "son funcionales entre sí. Lo atractivo es algo que se ponga por encima", resaltó.

"Hay que aprender a tener mayor institucionalidad", porque "no es estar a favor de uno o en contra de otro, sino a favor de la Argentina", remató.