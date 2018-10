A raíz de las recientes críticas de la diputada Elisa Carrió y su pedido de juicio político al ministro de Justicia, Germán Garavano, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sostuvo ayer que ve "a un Presidente muy condicionado" y que "eso no ayuda mucho".

En medio de sus aspiraciones presidenciales, el mandatario provincial se refirió a las internas dentro de la alianza Cambiemos y consideró que la legisladora "subestima el nivel de desesperación de la gente para con la política y por eso tira de la cuerda" al pedir la destitución de Garavano.

Sin embargo, Urtubey destacó que la líder de la Coalición Cívica "dijo siempre lo que pensaba", por lo que la acusación contra el ministro de Justicia "no puede sorprender a nadie del Gobierno ni de afuera del Gobierno". "No sé si la palabra es miedo, pero parece desde afuera, como espectador, que uno ve a un presidente muy condicionado por Elisa Carrió y eso no ayuda mucho", analizó el gobernador salteño.

A diferencia de su compañero de armado político, el senador Miguel Ángel Pichetto, Urtubey remarcó que "todos deberíamos estar sin fueros", incluso la ex presidenta y actual senadora nacional de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández.

A pesar de su buen vínculo con la Casa Rosada, el mandatario provincial sostuvo que "al oficialismo le está yendo muy mal, tiene todavía el 25% restante de gestión, puede enderezar un poco la situación, pero lo que había generado en un sector de la población durante la campaña, está claro que no se cumplió".