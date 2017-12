El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró hoy que no se puede hablar de "persecución política" sobre los ex funcionarios kirchneristas apuntados en la Justicia, porque "hay mucha gente que está detenida o investigada por chorra".

"Hay mucha gente que está detenida o investigada por chorra, no por persecución política. Me parece que en eso hay que separar la paja del trigo", afirmó el mandatario salteño, en diálogo con radio La Red.

Urtubey subrayó que "hay decenas de causas que tienen que ver con corrupción, con enriquecimiento ilícito" y sostuvo que "ahí no hay persecución política".

El gobernador cuestionó el argumento de la persecución política a la oposición, esgrimido en reiteradas ocasiones por referentes del kirchnerismo.

"¿Uno está perseguido políticamente porque no puede explicar su patrimonio, porque se enriqueció? Es difícil plantear eso como persecución política, sobre todo viniendo de un partido como el peronismo, que sí ha sufrido persecución política de verdad en otras épocas de la historia", aseveró.

No obstante, Urtubey aclaró, al referirse al fallo de Claudio Bonadio que pidió el desafuero y detención de Cristina Fernández de Kirchner y las detenciones de Carlos Zannini, Héctor Timerman y Luis D'Elía, entre otros, que "parece demasiado audaz" que el magistrado haya determinado "una prisión preventiva en un proceso en el cual todavía no hay procesamiento, no hay indagatoria, no hay nada".

Consultado sobre la reforma previsional, que ayer tuvo dictamen favorable de un plenario de comisiones que finalizó con incidentes en el Congreso, el gobernador de Salta destacó: "El Poder Ejecutivo mandó un proyecto que se modificó en el Senado. Nosotros (por los gobernadores) acordamos cuál era el marco en el que se iba a financiar el sistema. Ahora, la fórmula la debe sancionar el Congreso, porque para eso son legisladores".