Ni la alianza con el Poder Ejecutivo ni la buena relación con el presidente Mauricio Macri impidieron que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, criticara en público al ministro de Energía, Juan José Aranguren, por los tarifazos en su provincia.

El mandatario radical cuestionó con dureza los incrementos tarifarios que implementaron desde la Casa Rosada, sin embargo eligió centrarse en la figura del ex CEO de Shell al sostener que a los funcionarios de su gobierno "les fue muy mal en la reunión con Aranguren" y manifestó que quiere llevarle en persona ese reclamo al Presidente, con el que podría verse la semana próxima en Puerto Iguazú.

"El problema central es que la gente tiene que pagar los nuevos costos de la energía porque la empresa distribuidora local no puede absorber esos nuevos precios que impone el Gobierno nacional", puntualizó el gobernador correntino, en alusión a los aumentos de luz que recibieron los ciudadanos de su provincia en febrero pasado que oscilan entre un 45% y un 100% en relación a diciembre último; mientras que el tarifazo ya acumula 400 por ciento desde enero de 2016. "Si no tenemos un reconocimiento diferente en referencia al cobro y el valor de la energía, tenemos que trasladar los costos a las tarifas", sentenció Valdés. Y agregó: "Queremos plantear nuestros puntos de vista en relación a Yacyretá y todo lo que tiene que ver en energía por muchas obras que necesitamos hacer. Creemos que nosotros no tenemos reconocimiento de la Nación sobre lo que venimos reclamando".

Desde Balcarce 50 aseguraron que la relación con el mandatario provincial es "excelente", hasta se animaron a sostener que "Valdés es más un dirigente de Cambiemos que de la UCR", y atribuyeron sus declaraciones a un simple enojo con Aranguren por el mal resultado de la reunión. Días atrás el gobernador correntino anunció un aumento salarial del 20 por ciento, en tres cuotas, para los empleados públicos, cinco puntos por encima de la pauta de inflación que promueven desde Nación.