Por el hallazgo de un cuerpo ayer en el río Chubut durante los rastrillajes que se venían realizando para dar con Santiago Maldonado, las actividades de campaña de varios de los candidatos para las elecciones del domingo próximo Cristina Kirchner, Elisa Carrió, Sergio Massa, Florencio Randazzo y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) quedaron en pausa, según contaron a Télam fuentes de esos distintos sectores.



Según pudo saber esta agencia, quedó en suspenso la actividad que la ex presidenta Cristina Kirchner, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, tenía prevista para hoy, a las 17, en el Parque Industrial de Almirante Brown.



Desde el comando electoral de Unidad Ciudadana señalaron que están a la espera de confirmaciones sobre la identidad del cadáver hallado en el río Chubut.



Elisa Carrió, candidata a diputada por la Capital Federal en la boleta de Vamos Juntos, es otra de las dirigentes políticas que tiene sus actividades proselitistas del día en suspenso, tal como informaron desde su entorno a Télam.



Sergio Massa también puso en stand by los actos que tenía previstos para hoy, confirmaron allegados al diputado nacional y candidato a senador nacional a esta agencia.



Ante el hallazgo de un cuerpo en el río Chubut, Florencio Randazzo, suspendió una recorrida por La Plata que tenía prevista para hoy y sólo tendrá apariciones en medios de prensa, afirmaron allegados al candidato a senador por Cumplir.



El Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) levantó sus actividades de campaña de la jornada y convoca a una marcha en Plaza de Mayo, prevista para las 18.



Fuentes de Cambiemos señalaron sobre las 10 de hoy que no estaba prevista la suspensión de actividades partidarias, pero indicaron que se mantiene la expectativa acerca de la identificación del cuerpo encontrado ayer en Chubut.

Más tarde se informó que se decidió levantar los actos de cierre en Buenos Aires y Córdoba, es decir que la campaña sigue pero sin actos masivos.

"Se hace por respeto y sensibilidad por el tema Maldonad", señalaron fuentes partidarias. Y agregaron que "se decidió esperar a que la justicia confirme la identidad del cuerpo. No sabemos cuándo va a suceder. Se está tratando de respetar los tiempos de la familia y la Justicia".