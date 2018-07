En medio del cruce de gentilezas entre el Gobierno y las provincias en torno a la necesidad de llegar a un acuerdo para la sanción del Presupuesto 2019, el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, volvió a posicionarse como la voz de la oposición más firme dentro del coro de gobernadores peronistas.

El mandatario pampeano aprovechó unas declaraciones del senador cordobés Carlos Caserio, segundo de Miguel Pichetto en el bloque Argentina Federal de la Cámara alta, para marcar diferencias. El legilador había expresado que "los gobernadores peronistas están dispuestos a acompañar" los compromisos asumidos por el Gobierno ante el FMI, "porque al fin y al cabo el que gobierna es este Gobierno, nosotros no gobernamos y si hay un ajuste vamos a acompañar todo lo posible, porque creemos que este Gobierno piensa en términos de levantar el país y no electorales".

A través de su cuenta de twitter, Verna retrucó los dichos de Caserio: "Sobre los comentarios de Caserio que afirman que los gobernadores vamos a acompañar el ajuste y el acuerdo con el FMI digo que esa posición no me representa. Yo no apoyo la profundización del ajuste", indicó el gobernador.