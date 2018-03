El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, confirmó ayer que no firmará el Pacto Fiscal que en noviembre último su provincia acordó con la Nación, ni lo enviará a la Cámara de Diputados para su ratificación, y argumentó su decisión en un acto de "responsabilidad y no de rebeldía".

La Pampa lleva adelante en la Corte Suprema una demanda a la Nación por deudas previsionales que la provincia estima en un total de unos 3.800 millones de pesos, desde 2009 a 2014, y también por el año 2016.

"Un político piensa en la próxima elección, por eso hacen las declaraciones que hacen; pero quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, tenemos que pensar en la próxima generación, por eso tomamos éstas decisiones", afirmó el mandatario pampeano, al presidir una reunión con intendentes y funcionarios del gobierno de La Pampa, oportunidad en la que ratificó su decisión de no firmar el Pacto Fiscal.

Ante un Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno colmado, Verna ratificó su decisión de no confirmar el Pacto Fiscal y de no impulsar su tratamiento en la Cámara de Diputados en las condiciones actuales, "debido a que el gobierno nacional no cumple con lo que prometió, y muchas medidas que han tomado afectarían las finanzas municipales y provinciales".

Mientras que por su parte, la diputada pampeana Josefina Díaz, jefa del bloque Cambiemos, acusó a Verna de "irresponsable" por no permitir el tratamiento legislativo del Pacto Fiscal que acordó la provincia a fines del año pasado con la Nación.

"Los caprichos del gobernador no pueden seguir teniendo de rehén a los pampeanos. Es una irresponsabilidad política lo que decidió Verna, y es realmente preocupante", manifestó Díaz. Quien también se refirió al tema fue el diputado Abel Sabarots (UCR) que recordó que la provincia "ya firmó el Pacto Fiscal y el gobernador dijo que había sido un muy buen acuerdo para La Pampa".