El Tribunal Oral Federal 2 rechazó los planteos presentados por el empresario detenido Lázaro Báez y confirmó para hoy el inicio del juicio por irregularidades en la obra pública que también tiene como acusada a la senadora Cristina Fernández.

Los jueces decidieron no hacer lugar a las dos recusaciones que hizo Báez y a su reclamo de suspender el proceso hasta tanto la Corte Suprema se expidiera sobre los planteos de las defensas y, de esta forma, se ratificaron el comienzo para hoy a las 12 en la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

El ex dueño de Austral Construcciones había pedido el apartamiento de los magistrados Adriana Paliotti y Rodrigo Giménez Uriburu, porque ya intervienen en otro caso en el que él que está siendo juzgado por lavado de dinero. Los tribunales federales de Comodoro Py se preparaban ayer para el juicio con un refuerzo importante de seguridad en el interior y exterior del edificio del barrio de Retiro.

Cristina Kirchner ingresará por el sector lateral próximo a Retiro, donde sólo deberá recorrer unos diez metros para ingresar a la sala de audiencias .

Hoy estarán presentes los 16 imputados, entre ellos, la ex presidenta Cristina Kirchner, Báez; el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López; y Carlos Kirchner. Será un juicio de más de 160 testigos y con una pericia aún pendiente de la Corte Suprema de Justicia sobre más de 50 obras que se direccionaron a favor de Báez.