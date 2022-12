Vialidad: preparan movilizaciones de apoyo a Cristina pero por ahora La Cámpora no se suma

A horas de que el Tribunal Oral Federal N 2 (TOF2) de a conocer el veredicto en la denominada Causa Vialidad que tramita contra Cristina Fernández de Kirchner y otros doce imputados, por el presunto redireccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 a 2015, diversas organizaciones que integran el Frente de Todos anunciaron que se movilizarán hasta los tribunales de Retiro en respaldo a la vicepresidenta.

Los jueces que integran el TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, prevén dar a conocer la sentencia el próximo martes por la tarde en la llamada " Causa Vialidad", bajo la misma modalidad semipresencial que tuvo el juicio desde que se reanudó tras pasar casi medio año suspendido por la pandemia de coronavirus.

A las 9.30 de ese día dará sus últimas palabras el imputado exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe y luego se anunciará el horario de la sentencia.

Un día antes, el lunes 5 a la misma hora se programó una anteúltima audiencia para las palabras finales de otros dos exfuncionarios del área vial Raúl Pavesi y José Santibañez y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti.

Cristina y el empresario Lázaro Báez, enfrentan un pedido de 12 años de prisión por los supuestos delitos de asociación ilícita y defraudación esgrimidos por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en un juicio que a decir de la defensa de la vicepresidenta y de diversos sectores del oficialismo, estuvo plagado de inconsistencias, al tiempo que denunciaron que conlleva una clara persecución judicial en su contra.

Convocan a hacerle el aguante a Cristina en tribunales de Retiro

En ese contexto, varias organizaciones que integran la coalición gobernante, anunciaron que marcharán hasta los Tribunales de Comodoro Py, en respaldo a la exmandataria, mientras que desde el sector de los Curas en Opción por los Pobres, se convocó a una vigilia.

Desde las filas del PJ bonaerense que comanda el diputado nacional Máximo Kirchner, junto al kirchnerismo y sindicatos afines, se encuentran "a la espera" de la sentencia del tribunal, para "luego definir qué acciones tomar", aunque reconocen que "hay una gran presión de las bases militantes para salir a la calle a defender a Cristina".

Mientras que en declaraciones radiales, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, hombre del riñón del presidente Alberto Fernández, afirmó: "Tenemos que tener la capacidad, la templanza y la decisión de expresarnos en las calles y de todas las maneras posibles, porque lo que puede pasar esta semana es muy, pero muy grave".

Katopodis consideró que los jueces de la causa "no van contra Cristina, sino que apuntan contra Cristina y lo que ella representa".

Por su parte, fuentes cercanas a la agrupación La Cámpora señalaron a BAE Negocios, que “la decisión” de ese espacio “es no marchar”, aunque advirtieron que “siempre puede pasar que a último momento haya una contraorden, pero hoy la decisión es esa”.

En tanto que el Partido MILES, que responde al dirigente Luis D’Elía, anunció que el martes se reunirán en inmediaciones de la Parroquia de San Cayetano, ubicada en el barrio porteño de Liniers, para, a partir de ahí, movilizarse por la avenida Rivadavia hacía los Tribunales de Comodoro Py a la espera de la sentencia.

El propio D’Elía, señaló a este diario que desde las 10 de la mañana “nos empezamos a concentrar en Rivadavia y General Paz, a la altura de San Cayetano, para alrededor de las 11 o 11.30, salir caminando hasta los tribunales”.

“Es un golpe contra la democracia de los argentinos y nosotros salimos a la calle para parar el golpe”, indicó el dirigente matancero al referirse a la sentencia que dictará justicia contra la vicepresidenta.

En tanto que el ex juez Juan Ramos Padilla, llamó a realizar una pueblada ante los tribunales de Retiro a la hora en que se dé a conocer el fallo: "Si luego de conocerse el veredicto no hacemos una pueblada en Comodoro Py, no solo no habremos defendido a la mejor, sino que habremos dejado pasar un momento histórico", sostuvo Ramos Padilla a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Mientras que la agrupación Soberanos, que integran, entre otros, el exvicepresidente Amado Boudou y los dirigentes Alicia Castro y Gabriel Mariotto, entre otros, bajo la consigna “Todos a Comodoro Py”, convocó a las 9 a una vigilia en el lugar.

También convocó a una vigilia, el sacerdote Francisco “Paco” Olveira, que integra el Grupo de Curas en Opción por los Pobres, al publicar en sus redes sociales un mensaje en el que advierte: "El 6 de diciembre, vamos con Cristina, contra la farsa, la infamia y las 20 mentiras de la InJUSTICIA”,.

A esa acción se sumará, además, la organización “Mujeres entregadas a la causa de los Pobres” (MEPC), que reúne a religiosas y laicas, encabezadas por Ana María Donato.