El vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina (UIA) Luis Betnaza, sostuvo hoy que "lamentablemente" los empresarios deberán negociar salarios por encima del 15%, a raíz de la inflación y la devaluación.

"Lamentablemente, hay que volver a mirar el proceso salarial, pero cada uno sabrá: habrá sectores que podrán afrontar (un aumento) y otros que no", sostuvo el dirigente.

De este modo, Betnaza reconoció que los acuerdos salariales que cerraron con un incremento anual del 15% quedaron desactualizados a partir de la devaluación y una inflación que, este año, podría superar el 30%.

Hasta el momento, los gremios que cerraron en el 15% fueron, entre otros, Comercio, Construcción, Luz y Fuerza, Obras Sanitarias y Transporte.

Según trascendió, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, convocará esta semana a esos sindicatos para que negocien un aumento mayor.

En declaraciones a radio La Red, Betnaza aseguró que "se veía venir" la crisis que provocó la crisis cambiaria.

"El Gobierno se equivocó en no haber advertido lo que recibió y que ésto que pasa ahora inexorablemente iba a ocurrir", evaluó.

A su criterio, "el rumbo que se ha tomado, más allá de lo doloroso que sea, era inexorable, porque no podíamos mantener lo que se venía haciendo. Lamentablemente, nos acostumbramos a que nos engañaran. Y eso llevó a que la Argentina perdiera 10 millones de cabezas de ganado y el autoabastecimiento de petróleo".



También, señaló que "la gente vive con angustia" los aumentos de tarifas, pero justificó esos ajustes: "obedece a que estamos volviendo a tener lo que llaman precios".

"No creo que el Gobierno afronte ésto queriendo hacerle maldad a la gente. Me parece que se equivocó en no manifestar o advertirle a la sociedad que esta dilapidación iba a tener un sinceramiento, que tenía un costo y un dolor que hay que afrontar", enfatizó. Para el empresario, "al final del camino, lo que hay es llegar a ser un país normal".