La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, admitió que durante la gestión de Cambiemos tanto a nivel nacional como provincial se hicieron "cosas bien y otras mal", pero que el oficialismo representa "valores". Por esto, se mostró optimista a la hora de lograr su reelección, a pocos días de las elecciones primarias.

"Siempre estuvimos acostumbrados a correrla de atrás. En 2015 y 2017 no podíamos ganar y lo hicimos. Creo que se valorará que luchamos contra las mafias. Hicimos cosas bien y otras mal. Pero representamos valores", planteó Vidal durante su visita al programa de Mirtha Legrand.

La mandataria aseguró que "hacer campaña no es muy distinto a gobernar" y sostuvo: "En estos años no hicimos asfalto electoral, de ese que se rompe a los pocos meses. Recorrí tres veces la provincia para estar en contacto con la gente que es una de las cosas que más me gusta hacer".

"La gente sabe que estamos todos los días y puede diferenciar de aquellos que vienen a hacer campaña cada dos años. Somos gente de trabajo e hicimos obras que cambiaron la vida de muchas personas en estos tres años", señaló la gobernadora, aunque no habló sobre otras políticas que haya desarrollado durante su mandato por fuera de la obra pública.

En este sentido, indicó que "en el campo también se reconocen las obras". "Después de soportar la peor sequía que hubo en los últimos 50 años, este año, el campo se levantó con una cosecha récord. Se valora los caminos y los asfaltos que hicimos para que los productores puedan llevar sus productos a los puertos. Esto es importante para generar más trabajo", remarcó.