La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó que con el bono que otorgará el Gobierno a los jubilados que cobran el haber mínimo "ni los jubilados ni todos los beneficiarios de las asignaciones sociales van a perder un peso con relación al sistema que está vigente".

"Con el bono que el Presidente firma si la ley sale, ni los jubilados ni todos los beneficiarios de las asignaciones sociales van a perder un peso con relación al sistema que está vigente", sostuvo Vidal.

La mandataria señaló además que "nadie está quedándose con la plata de los jubilados, porque toda esa plata se destina a pagar la jubilaciones y no alcanza".

"Y hace mucho que no alcanza. Lo que no alcanza lo pagamos los argentinos con impuestos y con deuda. Antes era con inflación, ahora es con impuestos y deudas. Lo que estamos discutiendo es cómo vamos a garantizar que los jubilados puedan seguir cobrando con aumentos y no pierdan frente a la inflación", puntualizó.

La gobernadora señaló que "nunca se discutió de recortes, sino de cuándo y cómo iba a ser el aumento de las jubilaciones".