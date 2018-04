La provincia de Buenos Aires pondrá a disposición, a partir del próximo lunes, una línea 0800, que funcionará las 24 horas, para que los usuarios de los servicios públicos bonaerenses puedan presentar su queja en caso de que las boletas tiene cargos que consideren que no corresponde, anunció la gobernadora María Eugenia Vidal.

A partir del lunes de la semana que viene la provincia de Buenos Aires tendrá el siguiente número para responder quejas: el 0800-333- 6384.

Vidal explicó “cuando la gente reciba una factura que considera que tiene cargos que no corresponden va a poder llamar y por mail nos va a poder mandar la factura para que nosotros auditemos si esta factura esta bien o esta mal y le demos una respuesta en 48 horas”.

"Si está mal echa o esta mal cargada le vamos a aplicar las multas que haga falta a las empresas”, si las empresas de servicios públicos son nacionales les corresponderá al gobierno nacional y si son provinciales, como el caso de las cooperativas de electricidad, lo harán las autoridades bonaerenses, aclaró.

"Además -agregó- se va a dar una explicación de como es el aumento, como pueden pagarlo y esto va a ayudar a mucha a la gente que no sabe donde ir; la podemos orientar y pude saber si lo que está pagando es un aumento que tiene que pagar o es algo desproporcionado. A veces en las cooperativas del interior se incluyen cargas que no tienen que ver con el aumento de la energía; tenemos que estar atentos para ayudar al bolsillo de la gente”, completó.

Por otra parte, ratificó que la propuesta aceptada por el presidente Mauricio Macri para las tarifas de gas, no significa cambios en los aumentos.

"El porcentaje de aumento es el mismo; lo que hay es una mayor posibilidad para la gente de pagarlo en el tiempo y sentirlo menos. La opción no es pagar tanto aumento en el invierno y pagarlos en verano, para planificar mejor”, indicó.

Además, Vidal advirtió que se está discutiendo sobre “una factura que todavía no llegó, la de gas”, pero “se tomaron decisiones: el gobierno anunció que el aumento de los meses de mayor consumo, que va desde julio hasta octubre se va a poder pagar no en esos meses, sino en los tres bimestres siguientes, es decir hacia fin de año y los cuatro primeros meses de 2019. De alguna manera ese aumento las familias lo van a sentir menos a partir de esta decisión”.

"De la misma manera -agregó- se va a mejorar la condición de tarifa social en relación a diciembre del año pasado y como provincia vamos a ayudar que eso pase”, y señaló que el presidente Macri, “le está pidiendo a las provincias que hagan su esfuerzo y también hay una tarea de todos los que gobernamos, que es controlar las facturas porque hubo cargas indebidas de parte, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de cooperativas o las empresas de energía, o la empresa de gas en la factura que llega a la casa."

"Una cosa es lo que el gobierno autoriza y otra lo que llega a la casa”, completó.

Asimismo, la mandataria puso de relieve que esta situación con las tarifas se da porque “venimos de 15 años de tarifas irreales y con un sistema que colapsó. Cada vez nos quedábamos más veces sin luz, iba a llegar un día que íbamos a prender la llave de nuestra casa y, no importa que pagábamos, no iba a funcionar porque no íbamos a poder pagar desde el gobierno lo que se estaba subsidiando”.

Admitió que el cambio “es doloroso, es difícil y es un camino de mucho esfuerzo, y reconocemos ese esfuerzo. Por eso la tarifa social: solo en la provincia de Buenos Aires hay un millón seiscientos mil familias que reciben la tarifa social de electricidad y 850 mil que reciben la tarifa social de gas, más el millón de garrafa social, eso es un atenuante, un alivio para el aquellos que lo necesitan, jubilados, discapacitados, titulares de programas sociales. Pero aun así sigue siendo duro”, reconoció.