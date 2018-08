La gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal discrepó con quienes la comparan con la ex presidente Cristina Kirchner y recordó que nunca fue denunciada por corrupción y no tiene "nada que esconder".

"Yo no soy Cristina (Kirchner) no soy una abogada exitosa, nunca tuve una denuncia por corrupción, puedo mostrar el resumen de mi tarjeta de crédito, a dónde me voy de vacaciones, no tengo nada que esconder", manifestó Vidal.

"No somos todos lo mismo, no soy igual a los que se robaron la plata de las rutas, los hospitales y las escuelas de la provincia de Buenos Aires, añadió en declaraciones formuladas esta mañana a radio Mitre.

