María Eugenia Vidal se tomaría un café con Cristina Kirchner, aunque planteó que, quizá, mejor sería que la propuesta surgió en un mano a mano de la Gobernadora bonaerense con Nancy Pazos en los estudios de Crónica HD, a una semana del cierre de campaña para las PASO, se materialice después de las elecciones.

—La Argentina que viene es una Argentina que necesita el diálogo. O sea, esta elección tendría que terminar con la grieta —decía la Gobernadora cuando fue interrumpida por la conductora:

—¿Te tomarías un café con Cristina Fernández?

—Con cualquier dirigente de la oposición, de hecho, en los que me tocó...

—¿Querés que lo gestionemos?

—Jajaja... No sé si ahora es el momento...

—Ah, yo quiero estar...

—Tal vez ahora no es el mejor momento... ahora... después de la campaña, después de la elección...

En una entrevista en la que habló de su relación con la marihuana, de qué hará si pierde y del conflicto con los docentes bonaerenses, Vidal se refirió también a la expresidenta en relación a la "falta de sensibilidad" que esta le endilgó a la gobernadora durante un acto con trabajadoras bancarias. La mandataria provincial tildó de "agravio" a los dichos de Cristina, pero decidió no responder directamente al afirmar que "con ella tenemos miles de diferencias pero yo en las agresiones no me engancho".

En esa línea, afirmó que "no se puede encontrar una sola frase" de ella "que califique de narcotraficante a Aníbal Fernández". Y apuntó, en cambio, contra su antecesor en el cargo: "Si hubo una campaña en contra de Aníbal no vino de Cambiemos. La cárcel de donde salió la versión (de supuestos vínculos de él con el narcotráfico) dependía de Daniel Scioli".

La gobernadora también habló sobre el largo conflicto que mantuvo con los docentes bonaerenses en 2018. "Fue un error compartido compartido con los dirigentes gremiales", aseveró sobre su pelea con el líder de Suteba, Roberto Baradel. "Lo que pasó con los docentes es que la propuesta paritaria era baja y después nos agarró la crisis en mayo y no podíamos ofrecer más porque no sabíamos cómo iba a venir el dólar y la recaudación", agregó.

Por otra parte, Vidal afirmó que desistió de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales porque "hubiera costado a los bonaerenses 3000 millones de pesos" y agregó que la idea no surgió de ella sino de Sergio Massa: "La discusión de desdoblar las elecciones municipales surgió de Sergio y luego lo hablamos con Mauricio", para resolver finalmente la unificación de los comicios.

Por último, la gobernadora comentó temas personales, como su divorcio, a principios de 2016, con el actual intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro. "Hacía tiempo que el matrimonio se había terminado pero ninguno lo quería reconocer", afirmó, aunque añadió: "Con ramiro aun hoy nos queremos mucho, fuimos amigos antes que pareja".

Además, Vidal fue consultada por Nancy Pazos sobre su relación con el cannabis. "Nunca fumé marihuana, ni de adolescente, y ahora ya estoy grande para probar", afirmó la candidata entre risas.

"Si pierdo, en diciembre me voy a tomar unos días con mis hijos. No estaría mal 15 días sin el celular prendido", aseveró al final, en referencia a qué hará si pierde en octubre contra Axel Kicillof.

Mirá a continuación el video del backstage de la entrevista de la gobernadora bonaerense con Nancy Pazos.