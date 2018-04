La gobernadora María Eugenia Vidal, prometió anoche seguir "dialogando y trabajando para llegar a un acuerdo" con los gremios docentes y dijo que los sueldos se liquidarán con un anticipo del 5%.

Tras la fallida reunión paritaria, Vidal aseguró que "se trabajará para que abran todas las escuelas", frente al paro anunciado para hoy.

La mandataria aclaró que no propondrá "aumentos irresponsables que no se puedan pagar como en el pasado" y señaló que la insistencia en pagar un plus por presentismo es para "poner un límite al abuso de las licencias". No obstante, prometió que su administración hará "todos los esfuerzos para llegar a la mejor oferta posible, teniendo en cuenta todas las restricciones presupuestarias que tenemos".