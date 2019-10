El discurso de la gobernadora saliente de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, mostró algunas continuidades respecto a lo que venía expresando Juntos por el Cambio tras el cimbronazo de las PASO. Así, hacia las 22, Vidal buscó destacar el legado de Cambiemos, dio señales de que asimiló su salto a la oposición, con claras intenciones de volver pelear por el poder en el futuro y pidió perdón por sus errores de gestión.

En ese sentido se leyeron sus declaraciones: cuando agradeció a los dirigentes que sostienen al movimiento como una alternativa política en el país, cuando afirmó que su derrota se trata de un mero descanso que le brindó Dios y cuando afirmó que seguirá peleando.

Además pidió disculpas por sus posibles errores: "Si alguno siente que le fallé, le pido perdón. Pero no me voy a ir de acá sin decirles que hemos dejado todo. Que hemos dado lo mejor de nosotros mismos. Que en cada uno de estos cuatro años nos levantamos muy temprano, y nos acostamos muy tarde, pensando en como aliviar el sufrimiento de muchos, en que la provincia sea mejor, que vivan más tranquilos. No estamos para que la historia nos recuerde en un libro, para ser más ricos; estamos porque creemos en ustedes".