La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, reunió ayer a más de 300 funcionarios de su Gabinete y los arengó a "no bajar los brazos" y "dar la pelea" para revertir en las elecciones generales los resultados que obtuvo el oficialismo en las primarias.

Tras la derrota en las PASO, la mandataria provincial convocó a ministros, secretarios, subsecretarios y directores de su administración y les aseguró que está "orgullosa" por "estos años de trabajo en equipo". De cara a los comicios de octubre, sostuvo que ella podría "atravesar otra derrota" y "empezar de nuevo el 10 de diciembre", pero remarcó que no va "a aceptar" ni les va a permitir a sus colaboradores "darse por vencidos".

"Les estoy pidiendo que demos la pelea los próximos 60 días, pero no para conservar nuestros cargos, no para que yo siga siendo gobernadora, para sostener esa épica de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, de que esta provincia es el lugar donde vale la pena cambiar, de que este es el lugar donde tenemos que hacer la diferencia", señaló Vidal, según señaló NA.

En el SUM de la Casa de Gobierno provincial, en la ciudad de La Plata, la referente del oficialismo señaló que este es un "momento que pone a prueba" la "vocación de servicio".

"Si no nos dimos por vencidos en todos esos imposibles que enfrentamos a lo largo de estos 3 años y medio, ¿ustedes creen que nos vamos a dar por vencidos en los próximos 60 días? No, claro que no", agregó.

Vidal reunió a su Gabinete cerca de las 10, pocas horas después de haber mantenido una reunión con el presidente Mauricio Macri en Casa Rosada tras los aumentos del riesgo país y del dólar. En este contexto, se refirió también a la movilización que se hizo el pasado 24 de agosto en apoyo al jefe de Estado: "El sábado salieron solos a la Plaza de Mayo, sin que nadie los convocara, a decir che, acá estamos, ¿dónde están ustedes? ", destacó.