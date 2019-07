La provincia de Buenos Aires se transformó en el principal desvelo del oficialismo, como así también la figura del candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof. Ante la necesidad de acortar la diferencia de puntos en las PASO para que la mandataria provincial, María Eugenia Vidal, tenga posibilidades de ser reelecta en los comicios generales, desde la alianza Juntos por el Cambio apuntarán de lleno contra el dirigente opositor por el supuesto desconocimiento que tiene de las problemáticas del primer distrito electoral del país y por lo que consideran errores al frente del ministerio de Economía.

A dos semanas de las primarias y con varios ensayos fallidos, en el equipo de campaña de la provincia, en coincidencia con algunos funcionarios nacionales, admiten que de poco sirvió ligar a Kicillof con la agrupación juvenil La Cámpora o catalogarlo de marxista. Al menos, según sus propios sondeos, no lograron revertir la tendencia que muestra a la gobernadora detrás del postulante del peronismo, que cuenta con una ventaja de entre 6 y 8 puntos.

Para este último tramo antes del 11 de agosto próximo en las filas oficialistas ya pusieron en marcha un nuevo discurso. Uno de los primeros en esbozarlo fue el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, que días atrás aseguró en una entrevista concedida al canal LN+ que Kicillof "no conoce la provincia de Buenos Aires, no conoce la realidad de la provincia", ni "los datos duros".

Al igual que el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza; el titular de la cartera de Interior, Rogelio Frigerio, eligió cuestionar el desempeño del postulante del Frente de Todos durante los años que estuvo en la función pública. En un reportaje a diario Perfil, sostuvo que Kicillof "no fue un buen funcionario del área económica", que "tiene una formación parcial" y lo responsabilizó por la inflación.

"Tenemos que lograr que quede mal ante el electorado por lo que hizo cuando era ministro, pero también hacerlo quedar en ridículo por su desconocimiento de la realidad de la provincia. No se elige ministro de Economía, sino gobernador", señalaron fuentes gubernamentales.

“Hay que ir por el lado de que no podrá gobernar si no conoce la provincia”, sostienen en La Plata

Casi a la par de lo que festejan como desaciertos discursivos de la campaña del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, en el oficialismo advierten con preocupación la templanza de Kicillof para responder las críticas, incluso de quienes forman parte de su espacio, como fue el caso del economista Guillermo Nielsen. "No tiene muchos flancos débiles, así que hay que ir por el lado de que no podrá gobernar, si no conoce la provincia", apunta un funcionario del Poder Ejecutivo nacional.

Tan seguros están de que la gira del llamado Kicimóvil por las diferentes localidades bonaerenses no mellará el apoyo que Vidal tiene en el interior de la provincia como de las dificultades que la candidata de la coalición gobernante tendrá en la tercera sección electoral. La apuesta es inclinar la balanza, sobre todo, en la primera sección electoral, donde creen que hay chances de que el nuevo discurso funcione.