La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se diferenció una vez más de Mauricio Macri, optó por un discurso menos confrontativo y aseguró que escuchó el mensaje de los bonaerenses en las elecciones de este domingo, y se comprometió a "mejorar y llevar una propuesta mejor para los próximos cuatro años", a la vez que afirmó que "la gobernabilidad es responsabilidad de quienes gobernamos y de todas las fuerzas políticas".

En esa línea, Vidal remarcó que "reconocer errores no es una debilidad sino una fortaleza", y que "hubo bonaerenses que dijeron que no están conformes y que esto no ha sido suficiente", a los que se dirigió para decirles: "No me voy a cansar de recorrer la provincia".

"Voy a seguir recorriendo la provincia, y más allá de escuchar el mensaje, nos queda una instancia más de escucha, en octubre, para llevar una mejor propuesta para los próximos cuatro años", afirmó la gobernadora durante una rueda de prensa en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la que se presentó junto a su vicegobernador, Daniel Salvador.

Vidal remarcó que su gobierno tiene "preocupación" por la coyuntura económica, y admitió que "la devaluación de hoy va a tener impacto". Al respecto aseguró que en la reunión de gabinete previa a la conferencia se analizaron medidas "para acompañar a los bonaerenses que más lo necesitan".

"Lo que más me preocupa no es cómo sigue la campaña sino de dar respuesta a los bonaerenses en un día que ha sido difícil (por la devaluación) y que seguramente tendrá impacto en los días y semanas que vienen", dijo la gobernadora.

Consultada por si el resultado de las primarias en la provincia estuvo vinculado con la unificación de la elección con la nacional, remarcó que ella no es partidaria de "especular" y que "siempre puse por encima que ésta es una provincia que necesita muchas cosas".

Ante la pregunta de si había mantenido alguna comunicación con el candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, dijo que no, ya que se trata de "una instancia de elección de candidaturas, no de cargos". Sin embargo, remarcó: "Si se repiten estos resultados en octubre, será lo primero que haré".

"Tenemos que ser más responsables que nunca y pensar en los argentinos", aseguró Vidal.

Sobre decisiones de carácter político y económico que pudieran anunciarse en los próximos días, advirtió que necesitan "más tiempo de reflexión", aunque dijo que están evaluando "medidas para acompañar a los bonaerenses en este momento".

"Hoy me preocupan los bonaerenses, ningún dirigente", cerró Vidal.

Kicillof: "Ellos tenían la responsabilidad"

El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, subrayó que está “empezando una nueva etapa”. “Estoy muy contento, muy satisfecho, ya pensando en la nueva etapa que se abre. Ninguna encuesta había anticipado una diferencia tan grande, tamaña diferencia”, sostuvo el actual diputado nacional.

En declaraciones a la prensa en la puerta de su casa en el barrio porteño de Agronomía, el ex ministro de Economía insistió: “Estamos empezando una nueva etapa. Para nosotros también queda tiempo para la elección de octubre y estamos tomando este resultado con mucha alegría”.

“La gran mayoría de los bonaerenses quieren una provincia distinta, otras prioridades, quieren trabajo, producción, educación, salud. Eso es lo que está indicando esta elección”, señaló. Finalmente, el postulante fue consultado sobre cómo va a reaccionar la economía tras los resultados de las primarias y la dura derrota que sufrió el presidente Mauricio Macri: “Esperemos que el Gobierno actúe con muchísima responsabilidad. El Gobierno tiene que tomar los recaudos de acá a diciembre, porque ellos tienen la responsabilidad”.