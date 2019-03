La gobernadora María Eugenia Vidal inauguró el ciclo lectivo y agradeció a los docentes. "Chicos, lo que aprendan es lo único que nadie les va a poder quitar. Es lo que uno se lleva para siempre", sostuvo. En tanto, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, ratificó que se les descontarán los días no trabajados a aquellos docentes que paren: "No se puede pagar un servicio que la comunidad no recibió".