La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, insistió en que no será candidata a presidenta el año próximo y que eso obedece a un "compromiso" que realizó con los ciudadanos de su provincia, al tiempo que reconoció que 2018 "fue un año complicado" pero consideró que "estamos en el camino correcto".

"No voy a presentarme a la presidencia. Me comprometí con los bonaerenses y le doy valor a mi palabra. No lo voy a hacer", enfatizó Vidal.

En declaraciones a Radio Continental, la mandataria oficialista consideró: "Este año fue muy complicado pero creo que hay una diferencia enorme con otros años complicados".

Subrayó, en este sentido, que desde Cambiemos no ignoran los problemas, sino que los vienen acompañando. "Es un camino muy difícil pero necesario, no es lineal, hay avances y retrocesos. Lo que duele no son los números, sino la realidad", añadió.

Al mismo tiempo, indicó que si hay pobreza es porque es un fracaso de toda la política y se tiene que lograr que esta sea la última crisis. "Hay una oportunidad de mejora el año que viene. Tiene que recuperarse la economía", advirtió.

Al hacer una evaluación de la gestión de Cambiemos, consideró que "ha habido un cambio, quizás no el que todos esperaban, pero algo empezó a cambiar".

"Nadie esperaba que en la provincia se terminaran los barones del Conurbano ", enfatizó Vidal, quien consideró que "la gente voto más profundo que su bolsillo y creo que la gente sigue sin querer volver al pasado".

También celebró que "después de un año tan difícil, Cambiemos se mantiene igual de sólido" y consideró que "no hay posibilidad de ruptura".

En forma paralela, Vidal rechazó que en el país haya "presiones a los jueces" y señaló que la justicia puede investigar y que nunca había pasado que haya jueces y fiscales presos por sus pares. "Se dijo que Monzó se iba este diciembre y al final sigue", finalizó.