"Qué momento para contestar la pregunta", arrancó María Eugenia Vidal su mensaje en el ciclo "Cómo veo a la Argentina", organizado por el Rotary Club porteño. La gobernadora, que ofreció muestras de lealtad al presidente Mauricio Macri, se aferró a la fe ("sigo diciendo que se puede") y reiteró que el futuro dependerá de las decisiones que cada uno, según su responsabilidad, tome.

La mandataria rememoró que Nación y provincia se plantearon, en 2015, "hacer todas las reformas necesarias en seis meses", pero evaluaron que sería entrar en un "círculo vicioso" que iba a empeorar la situación de los más necesitados. La decisión, entonces, pasó por ir "todo lo rápido que pudiéramos y todo lo despacio que fuera necesario". Una estrategia que quedó trastocada en los últimos días.

#TPANoticias | María Eugenia Vidal afirmó que no será candidata para las elecciones presidenciales de 2019. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires dijo que trabajará para la reelección de Macri y cuestionó además el proyecto sobre tarifas impulsado por el arco opositor. pic.twitter.com/YFHGpsWKUm — TV Pública Argentina (@TV_Publica) 30 de mayo de 2018

"Yo sé que hay mucha incertidumbre y temor sobre lo que va a venir en los siguientes meses, y sobre si esto es lo peor que podía pasar o va a pasar algo peor. Frente a esto, yo tengo una única respuesta: depende de nosotros", remarcó.

Según su visión, la discusión principal no pasa por el déficit si no por "definir primero qué Estado queremos". Con esa premisa, fustigó a "una minoría" de los docentes que "abusan de las licencias" y generan un costo de $19.000 millones y celebró que en 2023 "no habrá más barones del conurbano gobernando municipios".

A la hora del achique, se enfocó en "la política" y reconoció que "el camino es muy difícil y va a requerir sacrificios".

Para alejar especulaciones, Vidal aseguró que Macri irá por su reelección el próximo año y que ella trabajará para que "así sea".

Consultada acerca de qué pasaría si el propio jefe de Estado le pidiera que se postulara para sucederlo señaló: "Diría que no. Primero, no va a pasar. Mauricio va a reelegir y todos vamos a trabajar para que así sea. Tiene mucho que hacer y vamos a contribuir. Yo les di mi palabra a los bonaerenses y voy a romper con la lógica de que el gobernador es candidato a Presidente. rabajamos como un equipo", enfatizó.