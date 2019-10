La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se refirió a la posibilidad de que tanto ella como el presidente Mauricio Macri no logren sus respectivas reelecciones. "Hablaría mal de nosotros que Juntos por el Cambio no continuara porque no se cumple el objetivo de un cargo", aseguró.

"Mi objetivo con la política, con el servicio, va más allá de una elección. Mi compromiso va a seguir estando", sostuvo la mandataria provincial.

En declaraciones a radio La Red, la referente del PRO reconoció que en las primarias del 11 de agosto el postulante del Frente de Todos, Axel Kicillof, sacó "una diferencia grande".

"Pero no hay que enojarse con el voto, hay que entender y tratar de escuchar ese mensaje. El voto nos dijo que la inflación estaba pegando mucho en alimentos y que estaba costando llegar a fin de mes", añadió.

En ese sentido, no dio por perdida la elección provincial y afirmó que le "gustan las peleas difíciles" y que "siempre" la corrió "de atrás".

"Hoy toda mi energía está en dar vuelta la elección", destacó Vidal, quien de todos modos aseguró que si gana Kicillof, habrá una transición "democrática, ordenada, como corresponde, con todos los equipos a disposición".

Ante lo posibilidad concreta de no lograr la reelección, la gobernadora bonaerense se refirió a las versiones que la mencionan como posible presidenta del Consejo Nacional del PRO: "No me importan mucho los cargos partidarios, nunca fui muy fan de eso".

Y agregó: "Si no es como gobernadora, voy a encontrar un lugar y una manera de seguir cerca de la gente, de los curas villeros, de las mujeres que trabajan en los barrios".

En el marco de sus actividades de campaña, Vidal inauguró hoy el nuevo Centro de Atención Primario de la Salud "René Favaloro", en Morón, junto al intendente local, Ramiro Tagliaferro.