En sólo 15 días la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, pasó de anhelar una colectora con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, a reunirse con el senador peronista y flamante candidato a vice presidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, para coordinar la estrategia de campaña. Aún cuando le restaron importancia a la candidatura a diputado nacional del dirigente tigrense por el Frente de Todos, en el Poder Ejecutivo provincial apuraron las conversaciones con el legislador de Río Negro para lograr el desembarco de más referentes del peronismo que ayude a enfrentar al conglomerado político que encabezan Axel Kicillof y Verónica Magario.

Antes de entrar ayer a la reunión en las oficinas porteñas en el Museo Ferroviario, Pichetto se encargó de remarcar ante la prensa que "Vidal no se va a peronizar". Un rato después, en cuanto comenzó el encuentro con la mandataria provincial y su jefe de Gabinete, Federico Salvai, prometió la incorporación de nuevos peronistas al espacio que hoy comparte con PRO, la UCR y la Coalición Cívica. "No pidió lugares en la lista, dijo que estaba a disposición y que nos iba a avisar cuando hubiera dirigentes del peronismo que quisieran sumarse", apuntaron fuentes de la gobernación bonaerense.

En Juntos por el Cambio admiten que el escenario político actual no les dejaba demasiado margen de maniobra. Sí o sí era preciso reforzar la pata peronista en el armado electoral. Con la llegada de Pichetto alcanzaron esa ilusión, pero saben que del otro lado, en las filas del kirchnerismo, también suman. Algunos macristas sostienen que la incorporación de Massa redundará en un mayor caudal de votos para el frente que lideran Alberto Fernández y Cristina Fernández, mientras otros aseguran que el ex intendente de Tigre pierde a gran parte de sus votantes con el acuerdo que selló con el peronismo kirchnerista.

"Ellos ya sumaron todo lo que podían sumar y a nosotros no nos resta", reflexionaron fuentes cercanas a Vidal. El interrogante que sobrevuela en el Ejecutivo bonaerense es de dónde procederá el grupo de peronistas que el compañero de fórmula de Mauricio Macri prometió arrimar antes de los comicios electorales. Por el momento, sólo recibieron el llamado de algunos intendentes y el guiño de un puñado de gobernadores que irá a las elecciones nacionales con boleta corta, sin embargo los mandatarios Juan Schiaretti, de Córdoba; Hugo Passalacqua, de Misiones; Omar Gutiérrez, de Neuquén; y Alberto Weretilneck, de Río Negro; no están dispuestos a explicitar su preferencia o no por el binomio del oficialismo.

"Hay mucha confianza en la fuerza política de María Eugenia Vidal; va a hacer una gran elección y va a ganar", afirmó Pichetto a la salida de la reunión en Retiro. Y agregó: "Muchos compañeros del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que tienen representación histórica en el peronismo, me están acompañando y se van a sumar".